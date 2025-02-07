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        Haberler Gündem CHP, Köy Kanunu değişikliklerini AYM'ye taşıdı

        CHP, Köy Kanunu'ndaki bazı değişikliklerin iptali için AYM'ye başvurdu

        CHP, 7534 sayılı Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yer alan bazı düzenlemelerin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 16:32 Güncelleme: 07.02.2025 - 16:32
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        CHP, Köy Kanunu değişikliklerini AYM'ye taşıdı
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        CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partililerle Yüksek Mahkemeye yaptığı başvurunun ardından, Köy Kanunu'nun 1924'te çıkarıldığını ve Cumhuriyet'in ilk kanunlarından biri olduğunu belirtti.

        Çeşitli torba kanunlarla eklenen maddeler sonucu Köy Kanunu'nun "eklektik, amacından uzak, son derece olumsuz bir içeriğe taşındığını" savunan Günaydın, son düzenleme TBMM'ye geldiğinde de hukuka aykırı gördükleri maddelere itiraz ettiklerini ancak kanunun 12 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini söyledi.

        Günaydın, iptalini istediklerini düzenlemeler arasında, alıcı ve verici parselin il içinde olması halinde imar aktarımı yapılması, fonksiyon ve imar planı değişikliği sonrası malikten yüzde 90 değer artış payı alınması, yerel yönetimlerin ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yetkilerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına aktarımının bulunduğunu ifade etti.

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        Elektronik haberleşme için kule ve direklerin dikilmesi konusundaki düzenlemelerin de insan sağlığını önemseyen şekilde yapılması gerektiğini belirten Günaydın, bu düzenlemenin de yürürlüğünün durdurulmasını ve iptalini istediklerini dile getirdi.

        Günaydın, güneş ve rüzgar enerjisi santrallerinin yapı denetiminden çıkarılması, yapı denetim kuruluşlarının yapı sahiplerince seçilmesi, yapı denetim hizmet sözleşmesi bedellerinin belirlenmesi, elektronik dağıtıma göre tespit edilen yapı denetim kuruluşlarının cezai hükümlerden istisna tutulması düzenlemelerinin de iptalini istediklerini bildirdi.

        Türkiye Çevre Ajansının ortak olacağı şirketlerin kanuni bir ölçüt olmaksızın Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmesi düzenlemesinin de kanuni ölçüt taşımadığını belirten Günaydın, "Türkiye Çevre Ajansı teşkilatının ve istihdam edilecek personelin özlük haklarının, kanuni ölçüt bulunmaksızın, aranmaksızın idarece belirlenmesi durumunu da Anayasa Mahkemesine taşıdık." dedi.

        Günaydın, Devlet Denetleme Kuruluna tanınan bazı yetkileri de "Kabul edilemez." diye niteleyerek, 2 haftalık bir zaman diliminde AYM'ye başvuracaklarını söyledi.

        CHP Grup Başkanvekili Günaydın, anayasal yargının karar vermede geç kaldığını, yürürlüğün durdurulması istemlerinin reddedildiğini dile getirdi.

        AYM üyelerine seslenen Günaydın, "Öncelikli kanunları, kamu yararını doğrudan ilgilendiren düzenlemeleri öncelikle lütfen inceleyiniz, yürürlüğünün durdurulması kararı vermekten kaçınmayınız ve kamu yararına aykırı düzenlemelerin iptalini verdikten sonra oralarda geçiş için zaman tanımayınız. Başka bir deyişle, Anayasa'ya 3 yıldır aykırı olan bir düzenlemeyi bir de düzeltmek için onlara 1 yıl fazladan ilave süre vermeyiniz." ifadelerini kullandı.

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