İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki eski CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in 19 Nisan 2017'de şikayet dilekçesi vererek, Simon Reeve tarafından BBC için hazırlanan belgeselin 27 Mart'ta yayınlanan ilk bölümünde yatak odasında kameraya takılan kadın çanta ve ayakkabılarını "Kızlar dağıtıyor" diyerek gösterirken Reeve'in "Bunlar sizin mi değil mi" sorusuna, Ali Ağaoğlu'nun "Yok ama onları kullananlar benim malım" ifadelerini kullanarak kadınları aşağıladığı gerekçesiyle şikayetçi olduğu kaydedildi.