CHP'li Günaydın, İmamoğlu'nu ziyaret etti

CHP Grup Başkanvekili Günaydın, cezaevindeki ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun bazı mesajlarını paylaşmak istediğini söyledi.

İmamoğlu'nun kendisine oy kullanılmasından dolayı büyük memnuniyet duyduğunu aktaran Günaydın, "Arkadaşlarımıza, insanlarımıza, yurttaşlarımıza teşekkür ediyor. Ayrıca diyor ki anayasal demokratik gösteri hakkını yurttaşlarımız kullansınlar ama burada güler yüz, sevgi dili hakim olsun. Oraya gelenler büyük bir mutlulukla, yüzlerinde gülümseme ile gelsinler ve yüzlerinde gülümseme ile ayrılsınlar. Kolluk kuvvetlerimiz aynı şekilde bu arkadaşlarımıza kötü davranmasınlar, göstericiler, kolluk kuvvetleri birbirlerine el sallasınlar ve gösteri bittiğinde herkes güler yüzle evlerine dönsün. Ben inanıyorum ki milletin feraseti bu meseleyi burada bırakmayacaktır. Mesele bizim özgürlüğümüz meselesi değil, mesele Türkiye'nin özgürlüğü meselesidir ve milletin bunu sahiplenmiş olmasından da büyük mutluluk duyduğunu ifade ediyor."