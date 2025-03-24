Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika CHP'li Günaydın, İmamoğlu'nu ziyaret etti | Son dakika haberleri

        CHP'li Günaydın, İmamoğlu'nu ziyaret etti

        CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 19:07 Güncelleme: 24.03.2025 - 19:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP'li Günaydın, İmamoğlu'nu ziyaret etti
        ABONE OL

        CHP Grup Başkanvekili Günaydın, cezaevindeki ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun bazı mesajlarını paylaşmak istediğini söyledi.

        İmamoğlu'nun kendisine oy kullanılmasından dolayı büyük memnuniyet duyduğunu aktaran Günaydın, "Arkadaşlarımıza, insanlarımıza, yurttaşlarımıza teşekkür ediyor. Ayrıca diyor ki anayasal demokratik gösteri hakkını yurttaşlarımız kullansınlar ama burada güler yüz, sevgi dili hakim olsun. Oraya gelenler büyük bir mutlulukla, yüzlerinde gülümseme ile gelsinler ve yüzlerinde gülümseme ile ayrılsınlar. Kolluk kuvvetlerimiz aynı şekilde bu arkadaşlarımıza kötü davranmasınlar, göstericiler, kolluk kuvvetleri birbirlerine el sallasınlar ve gösteri bittiğinde herkes güler yüzle evlerine dönsün. Ben inanıyorum ki milletin feraseti bu meseleyi burada bırakmayacaktır. Mesele bizim özgürlüğümüz meselesi değil, mesele Türkiye'nin özgürlüğü meselesidir ve milletin bunu sahiplenmiş olmasından da büyük mutluluk duyduğunu ifade ediyor."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP'nin olağanüstü kurultayı iptali için başvuru
        CHP'nin olağanüstü kurultayı iptali için başvuru
        İBB Başkan Vekili o kişi mi olacak?
        İBB Başkan Vekili o kişi mi olacak?
        Tekirdağ'da dehşet dolu anlar! Genç kadını kaçırdılar!
        Tekirdağ'da dehşet dolu anlar! Genç kadını kaçırdılar!
        24 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        24 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Takside gasp kâbusu!
        Takside gasp kâbusu!
        Ankara Büyükşehir'e konser soruşturması izni
        Ankara Büyükşehir'e konser soruşturması izni
        İstanbul'da 71 şüpheli gözaltında
        İstanbul'da 71 şüpheli gözaltında
        Beşiktaş'ta ilginç tablo!
        Beşiktaş'ta ilginç tablo!
        İlçe belediye başkanı seçilebilir mi?
        İlçe belediye başkanı seçilebilir mi?
        İkramiye iki seferde ödenecek
        İkramiye iki seferde ödenecek
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Mevduat ve fonlarda stopaj düşebilir
        Mevduat ve fonlarda stopaj düşebilir
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        Kasırga mağdurlarından darbe yedi
        Kasırga mağdurlarından darbe yedi
        Giza'nın altında gizemli şehir!
        Giza'nın altında gizemli şehir!
        "Türkler acımasız bir cellat oldu!"
        "Türkler acımasız bir cellat oldu!"
        Damla'yı 47 bıçak darbesiyle katleden canavarın cezası bozuldu!
        Damla'yı 47 bıçak darbesiyle katleden canavarın cezası bozuldu!
        Metabolizma hızını düşüren hatalar!
        Metabolizma hızını düşüren hatalar!