CHP lideri Guardian'a konuştu: İngiliz başbakan bu tutumunu gelecekte açıklayamaz

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, İngiliz The Guardian gazetesine konuştu. CHP lideri, İngiliz Başbakan Keir Starmer'ın görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını ve Türkiye'deki demokratik gerilemeyi görmezden gelmekle suçladı.

Özel, Starmer'ın partisiyle 'kardeş parti' olduklarını ve kendilerine yönelik saldırılar hakkında konuşmamasından dolayı hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Ekrem İmamoğlu'nun geçen ay gözaltına alınmasının ardından tam bir kınama yapmadığı için İşçi Partisi yönetimine ve Starmer'ın şahsına kızgın olduğunu vurgulayan Özel, "Bunu Türkiye'nin iç meselesi olarak görerek tarihi bir hata yapıyorlar. Starmer'ın tutumu gelecekte açıklayamayacağı bir tutumdur. Şu mesajı göndermek istiyorum: Her şey bittikten sonra düşmanlarımızın yüksek seslerini ve olumsuz yorumlarını değil, dostlarımızın sessizliğini hatırlayacağız" dedi.

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Aralarında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de bulunduğu Avrupalı liderler belediye başkanının tutuklanmasına tepki gösterirken, CHP lideri de Avrupa'nın Ankara'yı demokratik gerilemeden vazgeçirmek için daha fazla baskı yaptığını görmek istediğini söyledi.