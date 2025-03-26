Özel'den BBC'de Starmer'a 'İmamoğlu' tepkisi: Neden hiç açıklama yapmadınız?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, CNN International'ın ardından BBC'ye bir röportaj verdi.

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinden bir gün sonra 'yolsuzluk' ve 'kent uzlaşısı' suçlamalarıyla gözaltına alınması, daha sonra 'yolsuzluk' suçlamasından tutuklanmasına yönelik operasyona Birleşik Krallık iktidarı İşçi Partisi'nin sessiz kalmasını eleştirdi.

BBC Türkçe'nin sosyal medya hesabından paylaştığı videoya göre Başbakan ve İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ı eleştiren Özgür Özel, "Bu nasıl dostluk?" diye sordu.

Avrupa'nın pek çok ülkesinden tepki geldiğini ancak İşçi Partisi'nin sessiz kaldığını belirten Özgür Özel, "Nasıl bir gerekçesi, sebebi var bunun? Bütün Avrupa tepki gösteriyor ama İşçi Partisi ve Starmer'ın bu konuda hiçbir şey söylememesini anlayamıyorum" dedi.

REKLAM

Sessizlik nedeniyle kırgın olduklarını ifade eden Özgür Özel, şöyle konuştu:

"İBB Başkanını alıp hapse koyuyorlar ve birlikte ses çıkarmıyoruz. Bu nasıl dostluk, kardeşlik, demokrasiyi savunmak? Bizim kardeş partimiz İşçi Partisi ve demokrasinin beşiği İngiltere buna nasıl tepki göstermez gerçekten çok kırgınız."