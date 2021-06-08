CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar 0:00 / 0:00

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşuyor. Kılıçdaroğlu, konuşmasına, "Hangi partiden olursa olsun, partilerin seçmenleri gözünü bize dikmiş durumda. Türkiye'yi bu bataklıktan çıkaracağız. Kimse kimseye düşman gözüyle bakmamalı. Bu bataktan Türkiye'yi çıkaracağız" diye başladı.

Kastamonu'nun ilçesi İnebolu'da 9 Haziran'da yapılacak törenlerin 8 Haziran'a alınmasını eleştiren CHP lideri, "Her toplumun bir tarihi vardır ve siyasetçiler gereğini yaparlar. Siyasetçiler tarihi çarpıtmazlar. İnebolu'yu biliyoruz, Kastamonu'nun şirin bir ilçesi. İstiklal Yolu'nu da biliyoruz. İnebolu'nun tarihimizdeki değerini de biliyoruz. TBMM kararıyla 9 Nisan 1924'te İstiklal Madalyası verilmiştir. Ancak bu yıl 9 Haziran'ı 8 Haziran'a aldılar niçin; bakanın programı müsait değilmiş. 9 Haziran'ı 8 Haziran'a alıyorlar. Ben bunu Kastamonuluların vicdanına havale ediyorum" diye konuştu.