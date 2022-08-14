CHP lideri Kılıçdaroğlu: Helalleşmek barışmak demektir 0:00 / 0:00

AA

CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen "Helalleşme Buluşması"nda, toplantıya katılan herkesi büyük bir dikkatle dinlediğini, kimsenin kamplaşan ve kavga eden bir Türkiye istemediğini söyledi. AA'da yer alan habere göre, herkesin, barış ve huzur içinde yaşamak istediğine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, siyaset kurumunun yaptığı kamplaşmanın geniş kitlelerde derin yaralar açtığını dile getirdi. Kılıçdaroğlu, bu derin yaraların hem insanlara hem Türkiye'ye büyük zararlar verdiğine işaret ederek, şöyle konuştu: "Bu toplantıda helalleşme adına güzel konuşmalar yapıldı. Üç aşağı beş yukarı ben bu konuşmaları değişik illerde, değişik kişilerden dinledim. Helalleşme sıradan bir çağrı değildir. Helalleşme aynı zamanda oturup düşünmek demektir. Oturup düşüneceğiz. Niye kavga ediyoruz, hangi gerekçeyle kavga ediyoruz? Hadi kavga ettik, bari barışmasını bilelim. Eğer biz bunu yapabilirsek, bu memlekete huzur ve birlikteliği getirmiş oluruz. Kusur, evet kusurumuz var, söyledim zaten defalarca. Yanlış, evet yanlışımız var. Hata, insana mahsus bir kavramdır zaten. Hepimizin hatası olabilir. Bütün mesele aynı hatayı tekrar etmek, aynı yanlışı sürdürmemektir."

"HELALLEŞMEK BARIŞMAK DEMEKTİR" Fotoğraf: İHA Kılıçdaroğlu, helalleşme yapıldığında sorununun büyük ölçüde çözülmüş olacağının altını çizerek, "Helalleşmek aynı zamanda barışmaktır, ayrıştığımız kişiyle barışmak, oturup konuşmak, aynı sofraya oturmak, aynı yemeğe kaşık sallamak demektir. Sofraya otururken dua etmek demektir. Helalleşme budur. Helalleşme geçmişteki yaraları sarmak demektir. Yaralar var, siyasiler onu kaşıyor, nasıl kanatırız diye. O yaraların kapanması, geleceğe bakmamız lazım. Geçmişteki acılardan ders çıkarıp, aynı acıların gelecekte yaşanmaması demektir helalleşme. Biz bunu yapmak istiyoruz." diye konuştu. Helalleşme olmadığı zaman dirlik, beraberlik ve birlikteliğin sağlanamayacağını aktaran Kılıçdaroğlu, bunu yapmaları gerektiğini kaydetti. Kılıçdaroğlu, helalleşme buluşmasının büyük bir önem taşıdığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türk siyaset tarihi açısından da büyük bir önemi var bu buluşmanın. Artık beraber olmalıyız, birlik olmalıyız. Farklı düşünebilir miyiz? Elbette farklı düşüneceğiz. Farklılıklar elbette olabilir ama bunlar kavga nedeni olmamalı. Niye kavga ediyoruz? Bunları aşmasını bilmeliyiz. 21. yüzyılda artık siyaset kurumu bunları aşmak zorunda ve biz bunları aşacağız. Erdemli bir hareket bugün buraya gelişiniz, düşüncelerinizi açıkça ifade edişiniz. Yeri geldiğinde bize yönelik eleştirileri de yapmanız erdemli bir hareket. 'Gelecek kaygısı duymayalım' hareketidir bu hareket aynı zamanda. Bu hareket aynı zamanda siyaset kurumuna ders veren bir harekettir."