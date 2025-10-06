Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) isim ve amblemiyle karışıklığa yol açtığı gerekçesiyle Cumhuriyetçi Milletin Partisi (CMP) hakkında açılan davayı çarşamba günü karara bağlayacak.

Cumhuriyet Halk Partisi, söz konusu partinin ismi ve ambleminin kendi kimliğiyle iltibasa yol açtığı gerekçesiyle hem Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na hem de Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Başvuru dilekçesinde, partinin unvan ve ambleminin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 96. maddesine aykırı olduğu belirtilerek, “hükümsüzlük ve siyasi partiler sicilinden terkin” talebinde bulunuldu.

BENZERLİK YASAĞI

Siyasi Partiler Kanunu’nun 96. maddesi, mevcut bir siyasi partinin adını, amblemini veya bunlara iltibas yaratacak biçimde benzerini kullanmayı yasaklıyor. CHP, Cumhuriyetçi Milletin Partisi adı ve ambleminin seçmen nezdinde kendi kimliğiyle karıştırılabilecek nitelikte olduğunu ileri sürerek bu yola başvurdu.

AYM ÇARŞAMBA GÜNÜ KARAR VERECEK

Yüksek Mahkeme, dosyayı 9 Ekim Çarşamba günü gündemine alacak. AYM’nin vereceği karar, Cumhuriyetçi Milletin Partisi’nin siyasi varlığını doğrudan etkileyecek.

KİM TARAFINDAN KURULDU?

Cumhuriyetçi Milletin Partisi’nin kuruluş dilekçesi, kapanan Memleket Partisi’nin eski İstanbul İl Başkanı Reşat Şahin Öztürk ve beraberindeki bir heyet tarafından İçişleri Bakanlığı’na sunuldu. Öztürk, kuruluş sırasında yaptığı açıklamada partinin “Cumhuriyet değerlerine bağlı, halk merkezli bir siyaset hedefiyle” yola çıktığını ifade etti.