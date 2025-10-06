Habertürk
        Son dakika: CHP'nin logo şikayeti AYM gündeminde | Son dakika haberleri

        CHP'nin logo şikayeti AYM gündeminde

        CHP'nin, Cumhuriyetçi Milletin Partisi'nin (CMP) logosuna ilişkin açtığı dava çarşamba günü Anayasa Mahkemesi'nin gündemine gelecek. CHP, CMP'nin ambleminin kendi kimliğiyle iltibasa yol açtığını iddia etmişti

        Giriş: 06.10.2025 - 12:55 Güncelleme: 06.10.2025 - 13:18
        CHP'nin logo şikayeti AYM gündeminde
        Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) isim ve amblemiyle karışıklığa yol açtığı gerekçesiyle Cumhuriyetçi Milletin Partisi (CMP) hakkında açılan davayı çarşamba günü karara bağlayacak.

        Cumhuriyet Halk Partisi, söz konusu partinin ismi ve ambleminin kendi kimliğiyle iltibasa yol açtığı gerekçesiyle hem Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na hem de Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

        Başvuru dilekçesinde, partinin unvan ve ambleminin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 96. maddesine aykırı olduğu belirtilerek, “hükümsüzlük ve siyasi partiler sicilinden terkin” talebinde bulunuldu.

        BENZERLİK YASAĞI

        Siyasi Partiler Kanunu’nun 96. maddesi, mevcut bir siyasi partinin adını, amblemini veya bunlara iltibas yaratacak biçimde benzerini kullanmayı yasaklıyor. CHP, Cumhuriyetçi Milletin Partisi adı ve ambleminin seçmen nezdinde kendi kimliğiyle karıştırılabilecek nitelikte olduğunu ileri sürerek bu yola başvurdu.

        AYM ÇARŞAMBA GÜNÜ KARAR VERECEK

        Yüksek Mahkeme, dosyayı 9 Ekim Çarşamba günü gündemine alacak. AYM’nin vereceği karar, Cumhuriyetçi Milletin Partisi’nin siyasi varlığını doğrudan etkileyecek.

        KİM TARAFINDAN KURULDU?

        Cumhuriyetçi Milletin Partisi’nin kuruluş dilekçesi, kapanan Memleket Partisi’nin eski İstanbul İl Başkanı Reşat Şahin Öztürk ve beraberindeki bir heyet tarafından İçişleri Bakanlığı’na sunuldu. Öztürk, kuruluş sırasında yaptığı açıklamada partinin “Cumhuriyet değerlerine bağlı, halk merkezli bir siyaset hedefiyle” yola çıktığını ifade etti.

