CHP Sözcüsü Yücel, MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Merkez Yönetim Kuruluna (MYK) İstanbul'dan çevrim içi bağlanarak başkanlık etti.

Toplantının ardından MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyen Yücel, Cumhuriyetin ilanının 102. yılı olduğunu hatırlatarak, "Memleketin her yerinde büyük bir coşkuyla kutlayacağımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız, içinde bulunduğumuz koşullarda bize kararlı ve mücadeleye inanan bir milletin başarabileceklerini hatırlatması açısından son derece büyük bir anlam taşır." diye konuştu.

CHP'nin yükselişinden ve halkın partiye duyduğu güvenden iktidarın korktuğunu iddia eden Yücel, "Geçtiğimiz hafta partimize yönelik açılmış olan ve 1 yıldır gündemi meşgul eden mutlak butlan davası reddedildi. O davadan tabii ki birileri umduklarını bulamadılar. Özellikle iktidar kanadının yeni bir morale, yeni bir argümana, iç siyaseti yönlendireceği, gündemi meşgul edeceği yeni bir oyuncağa ihtiyaç vardı ve o dava reddedildikten iki gün sonra bu akıllara durgunluk verecek iddiayı Sayın Ekrem İmamoğlu'na ve diğer şüphelilere atıyorlar." ifadelerini kullandı.