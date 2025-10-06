CHP’nin eski ABD temsilcisi Fazlı Yurter Özcan, Virginia’da “kasıtlı yaralama” suçlamasıyla yargılanıyor

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Amerika Birleşik Devletleri’ndeki eski temsilcisi Fazlı Yurter Özcan, Virginia eyaletinde “kasıtlı yaralama” suçlamasıyla ağır ceza mahkemesinde yargılanıyor. Eyalet savcılığının hazırladığı dosyaya göre Özcan, 17 Temmuz 2025’te yaşanan bir olay nedeniyle 6 Ağustos 2025’te gözaltına alındı.

Virginia yasalarına göre söz konusu suç, 5 yıldan 20 yıla kadar hapis ve 100 bin dolara kadar para cezası ile cezalandırılabiliyor. Özcan, gözaltına alındıktan sonra kefaletsiz olarak serbest bırakıldı. Mahkeme kaynaklarından edinilen bilgilere göre, ilk duruşmanın 14 Ekim 2025’te yapılması planlanırken, duruşma tarihi 9 Aralık 2025’e ertelendi.

Amerikan hukuk sistemine göre Özcan’ın, cezasını hafifletmek amacıyla savcılıkla “plea deal” (itiraf anlaşması) yapma hakkı bulunuyor. Bununla birlikte, mahkeme yeterli delil bulunmadığına kanaat getirirse Özcan’ın beraat etmesi veya cezanın ertelenerek şartlı serbest bırakılması da mümkün.

Siyasi geçmiş ve tazminat davası

Fazlı Yurter Özcan, 2013 yılında Kemal Kılıçdaroğlu döneminde CHP’nin ABD temsilciliği görevine atanmıştı. Uzun süre Washington’da partiyi temsil eden Özcan’ın görevi geçtiğimiz yıl sona erdi. Görevden ayrılışının ardından Özcan, maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle CHP’ye karşı 1,6 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.