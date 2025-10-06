CANLI | Ertuğrul Doğan, HT Spor'da konuşuyor!
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, HT Spor'a özel açıklamalarda bulunuyor.
İşte Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları:
Fatih hoca ve ekibini tebrik ederim. Güzel bir başlangıç yaptılar. 8'de 8 olabilirdi. Şu an hocamız, takım ve yönetim kurulumuz oldukça motive. İnanilmaz bir emek veriyolarlar. Fatih hoca zamanının büyük bir bölümünü tesislerde geçiriyor. Çok karakterli bir oyuncu kadrosuna sahibiz.
Eksiklerimiz de var onlar da tamamlanacak. Hocamızın da talebi olduğu zaman devre arasında elimizden geleni yapacağız.
Ekonomiyi dengede tutmak durumundayız. Geldiğimizden beri sahada başarılı olamasak da ekonomide başarılı olduk. Sahada başarılı olamamamızın çok sebebi var ama bir eksiklik varsa sorumlusu bana aittir. Eksiklerimiz bu zaman içerisinde gördük. Hatalarımız oldu ama bu hatalardan ders çıkararak yeni bir sezona başladık.
Yapmak isteyip yapamadığımız çok şey var. Hesabını yapmadığım, planlamadığım bir dönemde başkan oldum ben. Çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalacağımızı biliyordum. Ahmet Ağaoğlu ilk geldiği zamanda da kulüp sıkıntıdaydı. Şampiyon olduktan sonra çok büyük para harcamıştık. Fakat transferler tutmadı, Şampiyonlar Ligi'ne gidemedik. Keşke o süreci daha iyi yönetebilseydik. Ahmet Ağaoğlu'nun ayrılma sebebi ekonomiydi, Trabzonspor'un yönetebilir bir pozisyonu yoktu.
Trabzonspor başkanları genelde yalnız olur. Sponsor desteği yok, taraftarlarımız iyi niyetli ama maddi durumlar da ortada.
Rakiplerimiz artık bizim 4-5 katımız bütçelerle hareket ediyor. Fark çok açıldı. Herkesle her yerde güç savasında olurum. Oyuncu bazında farkın açıldığını söylemesem olmaz. Rakiplerimizin borçlarının. 20-25 milyar olduğu yerde bizim 2.5 milyar.
Onuachu, Trabzon'u çok seviyor. Geçen dönem aklımızda hemen almak vardı ama 14-15 milyon € istediler ve Banza'yı aldık. Bu sezon ise İbrahim Bey'e hemen "Onuachu transferini bitir" dedim. Bu transferin sonuçlanmasında Onuachu çok etkili oldu. Geldiğinden beri enerjisini veriyor.
Andre Onana geçen yıl kötü bir sezon geçirdi ama bu futbol kalitesini tartışmaya sokmaz. Oyuncuya baktığımızda kafamızda bir endişe yoktu. Andre Onana "Futbol oynamaya geliyorum, benim için uygun şehir" dedi. Gayet başarılı çok önemli karakter koyuyor. Sabah akşam genç kalecilerle beraberler.
Gelen parayla hemen dertler çözülmüyor. Öyle bir şey yok. Uğurcan Çakır transferinde zaten paranın hepsi gelmedi. Gelen para kulübün sabit olan bonservis, maaş, vergi ödemelerinde kullanılıyor. O yüzden Trabzonspor'un dertleri öyle hemen çözülmez. Gelir-gider dengesini düzenlemeden ilerleyemeyiz.
En başta işin sorumlusu başkandır. Fatih Tekke'nin altına imza attığı her işin altına ben de imza atarım. Ama her kötünün sorumlusu benim, her iyinin sorumluluğunu ise herkes paylaşabilir, sıkıntı yok.
Fransa ve Portekiz'den pilot kulüp görüşmeleri yapıyoruz.
Trabzonspor'daki amatör kulüplerin istisnasız dokunduk. Akademide torpil yapanı kapının önüne koyarım. Taviz vermedim, vermem de tartışılacak bir konu değil.
Bugün Tonya'nın, Vakfıkebir'in köyünden de gelip maçı izliyorsa, şehirden de gelmesi lazım. Sıkıntılar olabilir ama bu işin keyfi ve tutkusu zaten burada. Kötü günlerde bir arada olmak gerekir; iyiyken herkes zaten bir aradadır.
Yönetimin hataları muhakkak vardır; daha açık ve net söylenemez diye düşünüyorum. Biz, son iki yıldır resmen hakem hatalarıyla katledildik.