CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay olurken ilçe belediyelerin adayları da netlik kazandı. Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli İzmir Çeşme Belediye Başkan adayı oldu. Bu kapsamda, Lal Denizli hayatı ve kariyeri hakkında sorgulamalar hız kazandı. Peki, Lal Denizli kimdir? İşte Lal Denizli hakkında merak edilen güncel bilgiler...

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ÇEŞME ADAYI LAL DENİZLİ OLDU

CHP’de yapılan toplantıda Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin adaylarının belirlendi. İzmir’in gözde ilçesinden olan Çeşme için belirlenen aday teknik direktör Mustafa Denizli’nin 32 yaşındaki kızı Lal Denizli oldu.