Chunnam Dragons - Pohang Steelers sahaya çıkıyor

Güney Kore K Lig 1 maçında Chunnam Dragons ile Pohang Steelers, 26 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 13:00. Maç öncesi Chunnam Dragons 19 puanla 12. sırada, Pohang Steelers 36 puanla 5. sırada bulunuyor. Ev sahibi Chunnam Dragons, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Pohang Steelers son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 500. İddaa'da Chunnam Dragons kazanır 2.20, berabere biter 3.00, Pohang Steelers kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Chunnam Dragons son hafta oynanan Pohang Steelers maçında 2-3 yenildi.

Pohang Steelers ise Chunnam Dragons maçında 2-3 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyet alan Chunnam Dragons, 17 gol attı ve 27 gol yedi.

Pohang Steelers, dış sahada 5 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Pohang Steelers 14 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.

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