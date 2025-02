CI BLOOM 4. Edisyonu 16-20 Nisan’da Lütfi Kırdar Rumeli Salonu’nda!

Habertürk ve Bloomberg HT’nin medya sponsoru olduğu CI BLOOM, çağdaş sanat galerilerini, sanatçılarını ve sanatseverleri bir araya getiriyor.

Her yıl genç ve yükselen sanatçıları, uluslararası basını ve sanat profesyonellerini ağırlayan CI BLOOM, bu edisyonunda 25 galeri ile 3 sanat inisiyatifin katılımıyla Türkiye’de üretilen sanatın gelişmesini ve çeşitlenmesini destekliyor.

Contemporary Istanbul tarafından gerçekleştirilen CI BLOOM’un 4. Edisyonu;

- Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW Türkiye partnerliğinde;

- Pernod Ricard Türkiye’nin co-partnerliğinde;

- Dünyada en fazla destinasyona uçan havayolu şirketi Türk Hava Yolları’nın iş birliği

- TGA (Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı) desteğiyle gerçekleşiyor.

CI BLOOM 4 KATILIMCI GALERİLERİ

Anna Laudel, İstanbul, Bodrum, Düsseldorf; Art On İstanbul, İstanbul; Belm’Art Space, Ankara; Bozlu Art Project, İstanbul; C.A.M, İstanbul; Chi Art Gallery, İstanbul; DIRIMART, İstanbul, Londra; DG Art Gallery, İstanbul; Galeri 77, İstanbul; Gülden Bostancı, Antalya; Martch Art Project, İstanbul; MUSE Contemporary, İstanbul; OG Gallery, İstanbul; One Arc Gallery, İstanbul; Pi Artworks, İstanbul, Londra; Pilot Gallery, İstanbul; Piramid Sanat, İstanbul; Rıdvan Kuday Gallery, Diyarbakır, RS Sanat Alanı, İstanbul; SIMBART PROJECTS, İstanbul; Summart, İstanbul; İBB Taksim Sanat, İstanbul; The Key Art Gallery, Eskişehir; Vision Art Platform, İstanbul; ZILBERMAN, İstanbul, Berlin, Miami.

CI BLOOM, bu yıl fuarda ilk kez yer alacak The Key Art Gallery, Chi Art Gallery, OG Gallery ve RS Sanat Alanı’na ev sahipliği yapacak.

SANAT İNİSİYATİFLERİ

CI BLOOM’un 4. edisyonunda, çağdaş sanat üretimini ve çeşitliliğini desteklemek amacıyla kurulan;

- Bağımsız ve kültürlerarası birliktelikleri merkeze alan ve disiplinlerarası etkileşimi teşvik eden bir platform olarak sergilere, atölye çalışmalarına ve deneysel projelere ev sahipliği yapan NOKS ART SPACE,

- Sanatsal deneyim ve işbirliği odaklı bir alan olarak konumlanan, kimlik ve cinsiyetin akışkanlığına odaklanan ve değişimin gerekliliğine olan inançla faaliyetlerini sürdüren KOLİ Art Space,

- Güncel sanat pratiklerini desteklemek amacıyla Cengiz Tekin ve Erkan Özgen’in girişimiyle kurulan, genç sanatçılar ve sanatçı adayları için kar amacı gütmeyen bir sanat mekânı olarak sanat üretimini ve paylaşımını teşvik eden Loading Art Space yer alacak.