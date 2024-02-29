CI Bloom sanat fuarı 25 Nisan'da başlıyor

Türkiye’nin sanat sahnesi, İstanbul’da düzenlenen, Habertürk ve Bloomberg HT’nin medya sponsoru olduğu CI Bloom bahar fuarıyla yeniden canlanıyor.

24 Nisan ön izleme, 25-28 Nisan tarihleri arasında ise genel ziyaretlerin gerçekleşeceği, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu’nda düzenlenecek olan CI Bloom, Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki turizm ve ticaret merkezlerin olan İstanbul’u ve Türkiye’deki çağdaş sanatçıları ön plana çıkarıyor.

CI Bloom, Türkiye’deki çağdaş sanat galerileri ve sanatçıların, yurtdışındaki sanat fuarlarına katılımlarında devlet desteği bulunmaması nedeniyle karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmeyi amaçlayarak, yurtdışındaki koleksiyoner gruplarına ve basın mensuplarına Türkiye çağdaş sanatını küresel ölçekte tanıtmayı hedefliyor.

Türkiye’deki galerilerin yurtdışında şube açma ve etkinlik düzenlemelerindeki ekonomik zorlukları aşmaları amacıyla CI Bloom, Türkiye çağdaş sanatını uluslararası arenada tanıtan bir platform olarak ilerliyor.

REKLAM

3. CI Bloom ve Contemporary Istanbul’un 19. yaşı şerefine Dubai’de ve Madrid’de kutlama

CI Bloom, The Art Circle ve The Art Club Abu Dhabi ve Dubai’nin üyelerinin de katılacağı Contemporary Istanbul elçisi ünlü koleksiyoner Lina Mikati’nin rezidansında 1 Mart 2024’te ve Türkiye Cumhuriyeti’nin İspanya Büyükelçisi Nükhet Küçükel Ezberci’nin Madrid’deki rezidansında 150’den fazla misafirin ağırlanacağı 3. CI Bloom ve Contemporary Istanbul’un 19. yaşı şerefine kutlama gerçekleştirecek.

Davete, Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan, CI Abu Dhabi elçisi Asma Seddiq Al-Mutawa, Red Sea Global Executive Director Melisa Pezuk, The Art Newspaper Group Sahibi koleksiyoner Inna Bahzenova, yabancı koleksiyonerler, basın ve Türkiye’den Zilberman ve SANATORIUM galerilerinin kurucularının yanı sıra CI Danışma Üst Kurulu Üyesi Leyla Alaton ve Ahu Büyükkuşoğlu Serter de katılıyor.

REKLAM

CI BLOOM Katılımcı Galeri Listesi

Art On Istanbul, İstanbul; Bozlu Art Project, İstanbul; Brieflyart, İstanbul; BüroSarıgedik, İstanbul; C.A.M. Galeri, İstanbul; den art, Antalya; DifoArt, İstanbul; Dirimart, İstanbul; Galeri 77, İstanbul; Galeri Siyah Beyaz, Ankara; Muse Contemporary, İstanbul; One Arc Gallery, İstanbul; Pg Art Gallery, İstanbul; Pi Artworks, İstanbul, Londra; Piramid Sanat, İstanbul; Sanatorium, İstanbul; Simbart Projects, İstanbul; Vision Art Platform, İstanbul; x-ist, İstanbul; Zilberman Gallery, İstanbul, Berlin, Miami; 10_12 Gallery, İstanbul

KURUM & İNİSİYATİFLER

Contemporary Istanbul Vakfı, İstanbul; ka, Ankara; Koli Art Space, İstanbul; MAHAL, Çanakkale; NOKS Art Space, İstanbul

3. CI Bloom, İstanbul’dan dünyaya yayılmaya devam ediyor

REKLAM

CI Bloom, The Art Newspaper, Widewalls, Architecture Review, Dezeen, Artnet, Middle East Eye, The National, Canvas, Artforum, Art Review, Forbes Middle East, Gulf Today ve diğer önemli medya kuruluşlarından gelen gazetecilerin katılımıyla uluslararası kültür sanat yayınlarında tanıtılıyor.

Yaza girmeden önce sanat dünyasının tüm oyuncularını bir araya getiren CI Bloom, Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW ve LG OLED partnerliğinde gerçekleşiyor. CI Bloom üçüncü edisyonunda dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu Türk Hava Yolları’nın iş birliğinde ve Pernod Ricard Türkiye’nin Host Partner'liğinde Türk çağdaş sanatının canlı ve sürekli değişen dünyasını baharla buluşturarak tüm katılımcı galeriler, inisiyatifler, kurumlar, sanatçılar, partnerler ve sanatseverler ile gerçekleştirecek.

Bu yıl CI Bloom’da büyük ölçekli dijital sanat deneyimi başlıyor

Living Things sergisi ve Ahmet Said Kaplan’ın DECOL işbirliğiyle LK Rumeli Salonları’nın alt katında gerçekleşiyor. İzleyicilere “canlılar” kavramını farklı ve etkileyici bir şekilde deneyimleme fırsatı sunan sergi, 1.000 metrekare alanda görkemli dijital sanat salonlarda sanatseverlerle buluşuyor.

REKLAM

Dijital sanat ve DJ performansları bahar coşkusuyla geliyor.

DECOL’ün tasarladığı deneyim alanına Selectist işbirliğinde CI Bloom’la paralel olarak 26 Nisan Cuma ve 27 Nisan Cumartesi akşamları bahar ayının heyecanını dijital sanat ve müzikle buluşturacak.

DECOL, teknolojinin doğal dünyanın unsurlarını nasıl taklit edebileceğini, geliştirebileceğini ve onlarla nasıl etkileşime girebileceğini sergileyerek bu temayı somutlaştırıyor. Bu parçalar yalnızca statik sergiler değil; izleyicileri “canlılar”ı neyin tanımladığına dair algılarını yeniden düşünmeye teşvik eden, gelişen ve uyum sağlayan dinamik, duyarlı varlıklardır. Kaplan’ın bu sergiye yaptığı katkılar sanatsal vizyon ve teknolojik uzmanlığın birleşimini temsil ediyor. Sergide ışık, ses ve insan etkileşimini deneyimleyecek sanatseverler ayrıca dijital çağımızda “canlılar” kavramını yeniden gözlemleme şansı bulacaklar.

REKLAM

Contemporary Istanbul’dan yeşil dönüşüm

Fuar süresince sürdürülebilirlik anlayışını benimseyen Contemporary Istanbul, karbon ayak izini azaltma ve geri dönüşümü teşvik etme çabalarını artırıyor. Fuar yönetimi sanat eserlerinin taşınması ve sergilenmesi süreçlerinde sürdürülebilir malzemelerin kullanımına özen göstererek çevresel etkileri en aza indirmeyi amaçladı. Bu çabalar, sanat dünyasının sürdürülebilirlik konusunda daha bilinçli ve sorumlu bir şekilde hareket etmesine katkı sağlıyor.

Çevre dostu kurulum ve fuar operasyonları: Yeniden kullanılabilir duvar sistemleri, enerji

Contemporary Istanbul’un fuar alanında kullandığı duvar sisteminin tamamı yeniden kullanılabilir ve bu duvarların kaplamalarının malzemesi geri dönüştürülebilir şekilde organize edildi. Fuar aydınlatmasında kademeli olarak yüzde 100 enerji tasarruflu LED aydınlatmaya geçildi. Koridor halısı da fuardan sonra inşaat ve mobilya gibi diğer sektörlerde kullanılmak üzere tamamen geri dönüştürülebilir olarak tasarlandı. Ayrıca fuar alanı su tasarrufu yapmak için muslukların güncellenmesini teşvik ediyor.

REKLAM

Katılımcı galerilere ve sanatseverlere özel “atık yönetimi

Fuarın kurulumu ve sökümü sırasında bir atık ayırma ve geri dönüşüm protokolü uygulanıyor ve buna yeniden kullanım ortaklığıyla atık yönetimi ve sürdürülebilir ambalajlama konusunda galeriler ve nakliyecilere yönelik eğitici bir web semineri eşlik ediyor.

CI Bloom Ziyaret Gün ve Saatleri:

24 Nisan 2024 ön izleme: 11.00-20.00

25-26 Nisan 2024 genel ziyaret: 11.00- 20.00

28 Nisan 2024 genel ziyaret: 11.00-19.00