CIA Başkanı: Putin hala Wagner'in patronundan intikam almak isteyebilir CIA Başkanı William Burns, Rusya lideri Vladimir Putin'in, paralı asker şirketi Wagner'in patronu Yevgeni Progojin ile ilgili ne yapacağını düşünürken, zaman kazanmaya çalıştığını söyledi.

CIA Başkanı William Burns, Rusya lideri Vladimir Putin’in, paralı asker şirketi Wagner’in patronu Yevgeni Progojin ile ilgili ne yapacağını düşünürken, zaman kazanmaya çalıştığını söyledi.

Prigojin ve Wagner savaşçıları Haziran sonunda kısa süren bir silahlı isyan girişiminde bulunmuştu.

Burns, bu isyanın Putin’in inşa ettiği iktidar sistemindeki önemli zayıflıkları sergilediğini belirtti.

Aspen Güvenlik Forumu’nda konuşan CIA Başkanı, Rus liderin hala Prigojin’den intikam almak isteyebileceğini vurguladı.

CIA Başkanı “Şu anda gördüğümüz çok karmaşık bir dans” dedi. Burns ayrıca Putin’in Progojin ile ilgili ne yapacağını düşünürken, zaman kazanmaya çalıştığını ekledi.

CIA Başkanı Putin’in intikam almak için bekleyebileceğini de söyledi ve şöyle evam etti;

“Putin genel olarak intikamın soğuk yenen bir yemek olduğunu düşünen biri. Benim deneyimime göre Putin tam bir intikam havarisi ve Prigojin daha fazla cezadan kurtulabilirse şaşırırım.”

ABD Başkanı John Biden da geçtiğimiz günlerde Wagner’in patronunun zehirlenme riski olduğunu söylemiş ve “Onun yerinde olsam ne yediğime dikkat eder, gözüm menümde olurdu” demişti.

CIA Başkanı da benzer ifadeler kullandı ve “Prigojin’in yerinde olsaydım, yemeklerimi önceden tadan kişi kovmazdım” dedi.

CIA Başkanı, Wagner isyanının önceden bildiği belirtilen Rus General Sergey Surovikin’in de “hareket özgürlüğü” olmadığını kaydetti.