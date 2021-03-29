Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 2 bin 634 rakımda yapılan Zirve Kafe hizmete girdi

AA

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yer alan, sarıçam ormanları, kristal karı, uzun kayak pistleri ve modern telesiyejleri ile yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yapımı tamamlanan 2 bin 634 rakımdaki Zirve Kafe, törenle hizmete girdi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış töreninde yaptığı konuşmada, kayak merkezindeki ihtiyaçlara göre yapımı planlan projelerin bir bir hayata geçtiğini söyledi.

Kayak merkezinin bölge ekonomisi ve turizmi açısından büyük önem taşıdığını belirten Öksüz, "Serhat Kalkınma Ajansının desteğiyle açılışını yaptığımız Zirve Kafe'yi yerli yabancı turistlerimizin hizmetine sunuyoruz. Biz turizmde hedef belirledik, hedefimiz Cıbıltepe'de bir milyon turist ağırlamak. Bu bir milyon turist hedefine bağlı olarak tabi ki yapmamız gerekenler var." dedi.

Öksüz, Cıbıltepe'de bir çok projenin hayata geçirildiğini ifade ederek, "Çok yakın zamanda altılı telesiyej sistemini faaliyete geçirdik. Bu, kayak merkezi için çok önemliydi, bugün de burada günübirlik hizmet ihtiyacını karşılayacak, gelen yerli ve yabancı ziyaretçilere hizmet verecek kafemizin açılışını yapıyoruz. Biz hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Bundan sonra inşallah bu bölgede konaklama kapasitesini de arttıracağız." diye konuştu.

- Cıbıltepe, Kafkaslar'ın yıldızı olacak

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan da Sarıkamış'ın, özellikle kış turizmi açısından yapılan tesislerle bölgenin ve Kafkaslar'ın yıldızı haline geleceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"İl adına sorumluluk alan milletvekilleri olarak biz inşallah hem Cumhurbaşkanımızın himayeleriyle hem de bakanlıklarımızın destekleriyle kaynak getirmeye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz. Sağ olsun sayın valilerimiz de ekipleriyle bu kaynakların bir an önce hizmete dönmesi konusunda çalışmalar yapıyor. Arkadaşlarımız sağ olsun kafeyi bu sezona yetiştirdiler. Ancak pandemi nedeniyle açılışını biraz geç yaptık. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum."

AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç ise Cıbıltepe'nin bölge için önemli olduğunu ifade ederek, "Sarıkamış ne kadar gelişirse, buraya gelen insanların ihtiyaçlarını karşılayıp onları mutlu etmeyi becerebilirsek, o zaman onlar aynı zamanda turizm elçilerimiz oluyor. Her geleni istekleriyle buluşturabilirsek bundan daha iyi tanıtım olmaz." dedi.