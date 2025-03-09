'Çiçekçi Sokağı' Tatavla Sahne’de

2019 yılında Kosta Kortidis ve Akın Kaplan tarafından “Bir özgürlük meselesi” sloganıyla kurulan Teatro Rudius’un 11. Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri’nde Yönetmenlik Jüri Özel Ödülü’nü kazanan oyunu “Çiçekçi Sokağı”, tiyatroseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Kosta Kortidis’in kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda oturduğu, Akın Kaplan’ın yönetmen yardımcılığını üstlendiği “Çiçekçi Sokağı”nda Kortidis ve Kaplan’la birlikte Hicran Özgür, Dilara Tabak, Alp Balkan, İlkay Özşen, Ali Alkın Aydın ve Çağdaş Başoğlu rol alıyor. Oyunun şarkı sözleri Kosta Kortidis’in, besteleri Altuğ Akınsel’in, koreografisi ise Alkış Peker ve Alper Akalın’ın imzasını taşıyor.

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Bir önceki yüzyılın başlarında Pera’da vuku bulmuş, gazete sayfalarına kaydolmuş kanlı bir hadise… Aşk, tutku, entrika, intikam çemberinde iki perdelik bir hayal ya da perdesiz bir hakikat… Sekiz milletin etrafta dokuz lisan konuştuğu Cadde-i Kebir’in en müstesna sokağının, Çiçekçi’nin, güzeller güzeli, iyi yürekli Despina’nın, yakışıklı ve gizemli Vasilis’in, kalbi kara Periklis’in, bilge meyhaneci Zafiris’in, Pera’nın beyaz eldivenli efendisi Şık Manol’ün ve kahve fincanında hakikati gören Türkan’ın hikâyesi bu. Gün yüzüne çıkan sırların ışığında bir adalet, bir cinayet, bir kadın hikâyesi…

13 Mart 2025 Perşembe akşamı saat 20.30’da Tatavla Sahne’de seyirciyle buluşacak olan “Çiçekçi Sokağı”nın biletleri, tiyatrolar.com.tr'den temin edilebilir.