-Çiftçi üretimi terk etmesinin nedenlerini, yapılan masrafların 1.5 yıl gibi uzun zaman sonra geri alınmasına, tahsilat sorunu yaşanmasına, hallerde üreticiye yer verilmemesine, hal komisyoncularının büyük çoğunluğunun çiftçi malını komisyon karşılığı satmamasına, ürünü alarak kendilerinin satmasına, kısaca küçük çiftçinin malını pazara sokması için her türlü engelin çıkartılmasına dayandırdı.

-Üretimi terk eden çiftçi “Sorun çiftçinin ürününü satamaması. Zaten küçük çiftçi pazara girebilse bu fiyatlar düşecek… Çiftçi ürününü satamazsa bu işi bırakır ki, zaten bırakıyor. Bir gün pazara gittiğimizde cebimizde para olsa dahi olacak sebze bulamayacağız. İş buraya gidiyor” demişti.

ÇİFTÇİNİN REÇETESİ NE DİYOR?

Bu görüşlere katkı da geldi, kısmen eleştiri de. Bu katkılardan birine daha bugün yer veriyoruz. Yine ismi bizde ve halen de üretici olan çiftçinin tarım sektörünün kurtuluşu için yazdığı reçete şöyle:

“Tarımın kurtulması için iktidarın seçimi kaybetmeyi göze alması gerekir. Çünkü gönüllülük esası aranmaksızın tarım arazilerinin birleştirilmesi ve modern sulama sistemleri altyapılarının tesis edilmesi gerekir. Bunun sancılı bir süreç olduğu kesin ama birçok sorunun çözümü de burada.

DÜNYA İLE REKABET

-Tarımdaki sorunlar nedir diye bakarsak verim alınamayacak kadar küçük arazi yapısı, verimi direkt etkileyen yeterli ve dengeli besleme yapılamaması, hastalıklarla iyi mücadele edilememesini görürüz.

-Tarım yapmaya elverişli, altyapısı tamamlanmış, yeterli ölçeğe ulaşmış tarım arazilerine sahip biz çiftçilerin de, kendimizi yenileyip, geliştirip dünya ile rekabet edebilecek ürünler üretmemiz lazımdır.

-Hatta pazarlama ve kooperatifleşme konusunda adımlar atmamızın ön koşulu olarak gördüğüm yukarıdaki konular artık ertelenemez duruma gelmiştir.

ÜRETECEK MİYİZ, İTHAL Mİ EDECEĞİZ?

-Devletin de bazı kararlar vermesi gerekiyor. Üretecek miyiz, ithal mi edeceğiz? Üreteceksek nerede, nasıl, ne kadar gibi soruların cevaplandırılması lazımdır. Bu yanıtlar verildikten sonra gerekli planlamayı yapabilecek durumda mıyız? Bence hayır.

-Bunun yanında sürekli olarak gıda enflasyonu konuşuluyor. Lütfen tarımın girdilerini, yani gübre, mazot, ilâç, işçilikteki fiyat artışları ile gıdadaki fiyat artışlarını mukayese eder misiniz? Tarımın bu şekilde tartışılmasından rencide olduğumuzun bilinmesini isterim.

ZEMHERİNİN SOĞUĞUNU YEMEDEN OLMAZ

-Konuyla uzaktan yakından ilgisi olmayan,zemherinin soğuğunu, yazın sıcağını bilmeden, arazide hiç çalışmamış, bir tarım ürünü nasıl ve hangi koşullarda yetiştir bilmeden, hastalığı derdi nedir, tabiat ana ne gibi sürprizler hazırlamış farkında bile olmadan kullanılan ifadeler düşündürücüdür.

-Tek sorun fiyat değildir. Onlarca yıl önce halledilmesi gereken sorunlar tam önümüzdedir.”

EN ÖNEMLİ YAPISAL DEĞİŞİKLİK

-Bir çarpıcı mesajın ardından ikincisinde de dersler dolu.

Tarımdaki en önemli yapısal değişiklik, çok küçük arazilerin birleştirilmesi olur. Ancak hiç bir iktidar bir daha seçilmeyi göze almamazlık yapmaz yapamaz. Böyle bir siyasetçi yok. Yapan da başarılı olamaz ve iktidara gelemez zaten.

TOPLULAŞTIRMA FORMUL GEREKTİRİYOR

-Bu durumda arazi birleştirilmesinin zamana yayılı olması gerekir. Mülkiyet haklarına ve tapuya zarar vermemek gerekir.

-Ancak tarımdaki sorun da acil. Bu durumda tapu devrini gerektirmeyen, sadece kullanım hakkı veren kiralama yoluna gidilmesinin yolu açılabilir ve bunun altyapısı hazırlanabilir. Böylece toplu ve şirket bazlı üretim gündeme gelirken verimlilik de artabilir.

KİRALAMANIN DİĞER YARARI

-Ama aynı zamanda ekilmeyen, biçilmeyen küçük arazi ve tarla sorununu da çözer. Köyden kente göçün belki de finali yaşanıyor. Artık kırsal kesimde büyük oranda yaşlılar kaldı. Tarım arazilerinin sahipleri kentlerde çalışıyor ve miras yoluyla çok küçüldüğü için araziler ekilip biçmeye değmiyor.

-Ayrıca tapu ve çok hisseli araziler sorunu da var. Kiralama aynı zamanda hissedarların anlaşmazlıkları nedeniyle işlenemeyen arazilere de bir çözüm olabilir.