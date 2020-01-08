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Çifte cinayeti polis 8 saatte çözdü

Kütahya'da tek başına kaldığı evde Süleyman Özdemir yakılarak, Emine Aslan ise göğsünden bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. Kütahya polisi, Özdemir'in yaptığı son telefon görüşmelerinden yola çıkarak katil zanlısının olay gecesi birlikte alkol aldıkları arkadaşları Salih Aydın ve imam nikahlı eşi Fatma Tabu olduğunu belirledi. Samsun'da yakalanarak Kütahya'ya getirilen katil zanlısı Salih Aydın cinayetleri itiraf ederek, "Alkollüyken kavga ettik, bana saldırınca öldürdüm" dedi.

Kütahya cinayet
DHA

 

Kütahya'da yalnız yaşayan Süleyman Özdemir'e (53) ulaşamayan yakınları, polise ihbarda bulundu. Çilingirle birlikte Özdemir'in oturduğu eve giren polis ekipleri, Emine Aslan (50) olduğu belirlenen kadının göğsünden ve boğazından bıçaklanmış cansız bedeniyle karşılaştı.

 

Süleyman Özdemir ise belden yukarısı yanmış olarak bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Özdemir ve Aslan'ın yılbaşı gecesi öldürüldüğü tespit edildi.

POLİS CİNAYETİ 8 SAATTE ÇÖZDÜ

DHA'nın haberine göre, Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında Kütahya Emniyet Müdürlüğü cinayetler için Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi'nden özel bir ekip kurdu. Yakılarak öldürülen Süleyman Özdemir'in cep telefonu görüşmelerini incelemeye alan polis ekipleri yaklaşık 8 saatte katil zanlısı olarak arkadaşı Salih Aydın ve imam nikahlı eşi Fatma Tabu'ya ulaştı. İki şüphelinin de işe gitmediği ve şehri terk ettiği bilgisi üzerine soruşturma genişletildi. Katil zanlısı çiftin Samsun'un bir köyünde saklandığı belirlendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen operasyonda Salih Aydın ve imam nikahlı eşi Fatma Tabu yakalanarak gözaltına alındı.

KÜTAHYA'YA GETİRİLDİLER

Samsun'da yakalanan katil zanlıları Salih Aydın ve Fatma Tabu, işlemlerinin ardından bu sabah Kütahya'ya getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde sorguya alınan şüphelilerden Salih Aydın cinayetleri kendisinin işlediğini itiraf etti. Yılbaşı gecesi evde birlikte alkol aldıkları Süleyman Özdemir'in tartışma sırasında üzerine bıçakla saldırdığını öne süren Salih Aydın'ın "Alkol aldıktan sonra tartışma çıktı. Süleyman üzerime bıçakla bana saldırınca kadını öldürüp, onu da yaktım" dediği öğrenildi.

SABIKASI KABARIK ÇIKTI

Evinde Süleyman Özdemir'i yakarak ile Emine Aslan'ı ise bıçakla öldürdüğü tespit edilen katil zanlısı Salih Aydın'ın 2002 yılında anneannesini öldürdüğü ve 14 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 4 yıl önce tahliye olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

 

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