        Haberler Gündem 3. Sayfa Çiftlikte silah, sahte içki, uyuşturucu ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Tekirdağ'da çiftlik evinde silah, sahte içki, uyuşturucu ele geçirildi

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde jandarmanın çiftlik evine düzenlediği operasyonda ruhsatsız silahlar, sahte içki, uyuşturucu ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 12:22 Güncelleme:
        Çiftlikte silah, sahte içki, uyuşturucu ele geçirildi
        Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ve Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada, kırsal Tepeköy Mahallesi'nde F.Ö.'ye (56) ait çiftlik evinde ruhsatsız silahlar, sahte içki ve kaçak ürünler bulunduğu belirlendi.

        Adrese baskın düzenleyen jandarma ekiplerinin yaptığı aramada, bir noterliğe ait mühür ve 2 kaşe, 140 gram esrar, 50 gram kenevir tohumu, uyuşturucu kullanma kağıdı, hassas terazi, sahte 70 litre rakı, 355 litre şarap, üzüm sıkma makinesi, kaynatma kazanı, tank ve ocağı, basınçlı tank ve damıtma aparatı, ruhsatsız 1 tabanca, 3 av tüfeği, havalı tüfek, 180 tabanca mermisi, 52 tüfek fişeği, Mp5 makineli tabanca şarjörü, termal kamera, tarihi eser niteliğinde hançer ele geçirildi.

        Çiftlik sahibi F.Ö. ile Afganistan uyruklu kaçak göçmen gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Ö. tutuklanırken, kaçak göçmen sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

        Mardin'de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu; ağabeyi gözaltında

        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde Zuhal Sayyar (16), evinde tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ağabeyi gözaltına alındı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        ABD, önleyici İHA'ları bölgeye gönderdi
        ABD, önleyici İHA'ları bölgeye gönderdi
        Donald Trump: Hark Adası'nı vurduk
        Donald Trump: Hark Adası'nı vurduk
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Türk Nöroloji Derneği: Beynin sağlığı gece başlar
        Türk Nöroloji Derneği: Beynin sağlığı gece başlar
        Galatasaray, RAMS Başakşehir ile karşılaşacak
        Galatasaray, RAMS Başakşehir ile karşılaşacak
        Bir araya geldiler
        Bir araya geldiler
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Oscar'ı kimler kazanır?
        IOS denizatı emojisini neden kaldırdı?
        IOS denizatı emojisini neden kaldırdı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon