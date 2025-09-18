Habertürk
        Çiğ süt fiyatı belli oldu! 2025 Çiğ süt fiyatı ne kadar oldu?

        Çiğ süt fiyatı belli oldu! 2025 Çiğ süt fiyatı ne kadar oldu?

        Eylül ayında Ulusal Süt Konseyi (USK) çiğ süt fiyatlarını duyurdu. Güncellenen fiyat 1 Ekim itibariyle uygulamaya konulacak. Peki, 2025 çiğ süt fiyatı ne kadar oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2025 - 13:08 Güncelleme: 18.09.2025 - 13:08
        Çiğ süt fiyatı belli oldu! 2025 Çiğ süt fiyatı ne kadar oldu?
        Çiğ süt fiyatı açıklandı. Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt referans fiyatını 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere litre başına fiyatı açıkladı. İşte, güncel süt fiyatı

        ÇİĞ SÜT NE KADAR OLDU?

        Ulusal Süt Konseyi tarafından yapılan son açıklamaya göre %3,6 yağ ve %3,2 protein içeriğine sahip olan çiğ inek sütü litre başına 19,60 TL oldu. Güncellenen yeni fiyatlar 1 Ekim itibarıyla uygulamaya konacak.

        Ayrıca dikkat edilen yağ ve protein oranlarının değişimi durumunda 29 kuruş fark uygulanacak.

        Söz konusu tutar, Aralık 2025 tarihinde yeniden değerlendirilecek. Temmuz 2025 tarihinde USK tarafından duyurulan çiğ süt litre fiyatı 18,35 TL idi. Uygulanacak fark ödemesi ise 27 kuruştu.

