E. Coli ya da diğer ismiyle koli basili, bağırsaklarda yaşayan bir bakteri türüdür. Ancak uzmanlar bu bakterinin bazen ölümcül olabileceğini açıkladı. Peki hangisi zararlı hangisi zararsız?

Uzmanlar, çiğ tavuk gibi ürünlerin koli basili açısından tehlike arz ettiğini vurgulayarak, pişmemiş tavukların salmonella açısından daha büyük tehlike yarattığını belirtti.

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BU BELİRTİLERE DİKKAT!

The Sun gazetesinde yer alan habere göre; escherichia coli, insan ve hayvan bağırsaklarında yaygın olan bir bakteri türüdür. E. coli'nin çoğu türü zararsız olsa da, bazıları ciddi gıda zehirlenmesine ve ciddi enfeksiyonlara sebep olabilir.

E. coli bakterileri, mesane enfeksiyonuna ve gastrointestinal enfeksiyonlara neden olabilirler. Bu durum genel hijyen kurallarıyla bağlantılıdır. Örneğin; bakterilerle kontamine olmuş yiyecekleri yiyenleri tehdit eder.

Koli basilinin belirtileri arasında; şiddetli mide krampları, kusma ve kanlı ishal bulunur.

Herhangi bir komplikasyon yoksa, semptomlar genellikle yedi gün kadar sürer, ancak bazı enfeksiyonlar şiddetli olabilir ve yaşamı tehdit edebilir. E. coli'nin toksin üreten bir formu ile enfekte olan kişilerin yüzde 5-10'unda gelişebilir.

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KOLİ BASİLİ PİŞMEMİŞ TAVUKTAN YAYILABİLİR Mİ?

Koli basili enfeksiyonları ciddi olabilir, bu nedenle enfeksiyonun önüne geçmek önemlidir. Bu nedenle kontaminasyonu ve yayılmayı önlemek için iyi bir hijyen çok önemlidir. Uzmanlar, yiyeceklerin işlenmesi veya hazırlanmasının yaygın bir enfeksiyon kaynağı olduğunu belirterek, tavuk gibi ürünlerin de tehlike arz ettiğini vurguladı. Ayrıca uzmanlar, pişmemiş tavukların salmonella açısından daha büyük tehlike yarattığını belirtti.