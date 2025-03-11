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        Haberler Gündem Güncel Çiğdem Bayraktar Ör davasında karar | Son dakika haberleri

        "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılanan akademisyen hakkındaki davada karar

        Sosyal medyada yaptığı paylaşım dolayısıyla "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılanan akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör'ü 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 12:55 Güncelleme: 11.03.2025 - 12:55
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        Çiğdem Bayraktar Ör davasında karar
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        Anadolu 91. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuksuz yargılanan Ör ve taraf avukatları katıldı.

        AA'da yer alan habere göre Cumhuriyet savcısı, ilk celsede açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını tekrar edip sanığın zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 günden 8 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

        Mütalaaya karşı savunmasını yapan Ör, ifade hürriyetini kullandığını ve eleştiride bulunduğunu öne sürerek beraatini talep etti.

        Mahkeme, sanık Ör'ü zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezasına çarptırıp hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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        İDDİANAMEDEN

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle 31 Ocak'ta tutuklanan akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör hakkında hazırlanan iddianamede, sanığın suça konu paylaşımlarıyla sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu alenen işlediği anlatılmıştı.

        Dosya kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda sanığın suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına itibar edilmediği belirtilen iddianamede, suça konu paylaşımları farklı zamanlarda gerçekleştiren sanığın suçu zincirleme suretle işlediği aktarılmıştı.

        İddianamede, sanığın zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 günden 8 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

        Davanın 24 Şubat’ta görülen ilk duruşmasında tutuklu sanık Ör’ün tahliyesine karar verilmişti.

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        #Çiğdem Bayraktar Ör
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