Korkutan açıklama: Ciğerlerde kalan Covid nodülleri...

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

"Ciğerlerde kalan Covid-19 nodülleri akciğer kanseri başlangıcı olabilir"

En sık görülen kanser türlerinin başında gelen akciğer kanseriyle ilgili Göğüs Cerrahisi Doç. Dr. Orhan Yücel, Covid-19 virüsünün ciğerlerde bıraktığı nodüllere dikkat çekti. Yücel, "Covid sonrası ciğerlerdeki nodüller acaba akciğer kanserinin bir başlangıcımı yoksa bırakmış olduğu bir sekel mi diye bazen ikileme düşüyoruz. Bu yüzden belli aralıklarla bu nodüllerin takip edilmesi gerekiyor" dedi

Korkutan açıklama: Ciğerlerde kalan Covid nodülleri...
0:00 / 0:00
İHA

Özellikle erkeklerde en sık görülen ve tüm dünyada en fazla ölüme sebep olan akciğer kanseri korkusuna karşı Covid-19 virüsünün ciğerlerde bıraktığı lekeler ve nodüller bilim dünyası tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Koronavirüs sonrası ciğerlerdeki nodüller kansere sebep olur mu ya da kanser başlangıcı mı sorusuna cevap veren Göğüs Cerrahisi Doç. Dr. Orhan Yücel, "Özellikle riskli hasta grupları ve ileri yaşlardaki kişilerde nodüllerin takip edilmesi şart" dedi.

Covid geçiren herkeste bu nodüllerin olmadığını hatırlatan Doç. Dr. Yücel, "Nasıl biz Covid’in kimde ne kadar bir etki olduğunu öngöremiyorsak bazen hasta çok ağır bir hastalık geçirmesine rağmen etkisi ve izi hiç kalmıyor ama çok hafif geçirmelerine rağmen ciğerlerde ciddi sekeller kalıyor. Covid sonrasındaki dönemde ‘nodüller acaba akciğer kanserinin bir başlangıcımı yoksa covidin bırakmış olduğu bir sekel mi’ bu ikisi arasında bazen ikileme düşüyoruz. Bu yüzden belli aralıklarla bu nodüllerin takip edilmesi gerekiyor" dedi.

NODÜLLER KANSER YAPILARINA BENZİYOR MU?

Nodüllerin kanser yapılarına benzeyip benzemediğine dair de bilgilendirmelerde bulunan Doç. Dr. Yücel, "Nodülün şekline, uzantılarına, yapısına, büyüyüp büyümediğine gibi birçok özelliğine bakıp takipte bulunuyor ve elimizde bir öngörü oluşuyor. Eğer hasta riskli bir hasta ise ve bu nodülün özellikleri de akciğer kanseri tümürünü çağrışım yaptırıyorsa hemen iğne veya doku biyopsisi yaparak tümürün olup olmadığını kesinleştiriyoruz. Bu devam eden bir sürecin parçası. Bunu Covid'le ilişkilendirmek her vakada kolay bir süreç değil. Anacak şu bir gerçek, Covid kendisinden bağımsız olarak ortaya çıkan akciğer tümörlerinin de ortaya çıkabilmesi için çok ciddi bir veri tabanı oldu. Bizim literatürden öğrendiğimiz enfeksiyon zemininde tümör kesinlikle gelişebilmektedir. Bunları da yakaladık ve tedavi ettik” şeklinde konuştu.

Koronavirüsle birlikte ciğerlerin daha iyi tanınmasına sebep olan çok fazla veri kaynağına da ulaştıklarını ifade den Doç. Dr. Yücel, “Öncesinde insanların akciğerlerine bu kadar hakim değildik. Bu Covid zamanında çok ciddi tetik yapma imkanımız oldu. Bu tetikler soncunda çok detay gördük, bu detaylar içerisinde de akciğer kanserini daha başlangıç evresindeyken çok küçükken tespit ettik” dedi.

Virüs sonrası ciğerlerinde nodül bulunanların ne yapması gerektiği konusunda da tavsiyelerde bulunan Yücel, “Nodüllülerimiz varsa ve eğer yüksek riskli hastaysak kesinlikle ipin ucunu bırakmamız lazım. Bir nodül varsa büyük oranda tümör olma ihtimali var o yüzden çok dikkatli olunması gerekiyor. Sık aralıklarla hekiminize gidip kendisinin koymuş olduğu takip sürecinde devam edilmeli. Gerekiyorsa cerrahi yapılmasına hiçbir zaman uzak kalınmamalı. Cerrahi müdahaleden tabi herkes çekiniyor fakat ileride daha sıkıntılı bir sürecin geçirilmesini bu şekilde önleyebilirler. Ama kişi daha genç yaşta ise, birden fazla nodül varsa, 3 milimin altında ise tümörü pek düşünmeyiz” diye konuştu.

AKCİĞER KANSERİ TETİKLEYİCİLERİ: SİGARA VE HAVA KİRLİLİĞİ

Akciğer kanseriyle ilgili de uyarılarda bulunan Yücel, “Kişinin eğer akciğer kanseriyle ilgili aileden gelen bir hikayesi varsa, belli aralıklarla 50 yaş üzerindeyken kontrole gidilmelidir. Diğer bir tehlike konusu ise sigara içmek. Eğer kanserden korunmak istiyorsak sigara içememeliyiz. Aynı zamanda hava kirliliği de sigara kadar önemli bir konu. Riskli insanların hava kirliliğinin mümkün olduğu kadar uzak olduğu alanlarda yaşamasında fayda var. Ayrıca bol su tüketerek de ciğerlerimizin temizlenmesine yardımcı olmalıyız” dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bu besinlerden uzak durun! Damarları tıkıyorlar, böbrek hastalıklarına yol açıyorlar!
SAĞLIK Bu besinlerden uzak durun! Damarları tıkıyorlar, ...
Kahve değil zehir mi içiyorsunuz! 1 kaşığı bile karaciğeri yağlandırıyor, dolaşım sistemini bozuyor!
SAĞLIK Kahve değil zehir mi içiyorsunuz! 1 kaşığı bile ...
Sigarayı bırakmak için ne yapmalı? Bu besinler sigara isteğini azaltıyor, bırakmanızı kolaylaştırıyor!
SAĞLIK Bu besinler sigara isteğini azaltıyor
Az su içersek ne olur? İşte suyu gerekli miktarda tüketmezseniz böbreklerinizde, kalbinizde ve vücudunuzda olacaklar...
SAĞLIK Az su içildiğinde vücutta neler oluyor?
Kabızlığa reçetesiz çözüm! Hemoroide, hazımsızlığa birebir: Kilo vermek için en büyük destekçi! - Sağlık haberleri
SAĞLIK Kabızlığa reçetesiz çözüm! Hemoroide, hazımsızlığa ...
İnci gibi beyaz dişlere sahip olmak hayal değil! Bu yöntemler dişleri bembeyaz yapıyor, ağız sağlığını koruyor! - Sağlık haberleri
SAĞLIK İnci gibi beyaz dişlere sahip olmak hayal değil! Bu ...
Ağrı kesicilere veda edin! Bu besin ilaç görevi görüyor: Kanseri önlüyor, iltihapları yok ediyor! - Sağlık haberleri
SAĞLIK Ağrı kesicilere veda edin! Bu besin ilaç görevi ...
Resmen doğal mucize | Birçok insan adını bile duymadı: O ise vücuttaki bütün pis kanı temizliyor, karaciğeri yeniliyor! - Sağlık haberleri
SAĞLIK Birçok insan adını bile duymadı: O ise vücuttaki ...
AŞK MEYVESİ | Cinsel sağlığa iyi geliyor, depresyonu yok ediyor! Faydalarıyla son zamanların gözde meyvesi oldu! - Sağlık haberleri
SAĞLIK Cinsel sağlığa iyi geliyor, depresyonu yok ediyor!
DERTLERE DEVA! Faydaları saymakla bitmiyor: Kalp sağlığını koruyor, kanser riskini azaltıyor ve sindirimi kolaylaştırıyor! - Sağlık haberleri
SAĞLIK Kalp sağlığını korur, sindirimi kolaylaştırır!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.