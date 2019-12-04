Çikolatalı pasta tarifi, nasıl yapılır?

Çikolatalı Pasta nasıl yapılır? Küçük büyük demeden herkesin afiyetle yediği damaklarda bıraktığı tadıyla çikolatalı pasta vazgeçilmeziniz olmaya geliyor. Doğum günlerinde özel olan her güne bir pasta yaraşır. Bir de bu pastayı ellerinizle yaptığınızda kıymeti daha da artmış olur. Afiyet olsun.
Çikolatalı Pasta Malzemeler:
Pandispanya için;
- 4 yumurta
- Bir çimdik tuz
- 5 yemek kaşığı soğuk su
- 155 gr şeker
- 25 gr Kakao
- 1 paket vanilya
- 75 gr un
- 80 gr elenmiş mısır nişastası
- 1 paket kabartma tozu
Ara kreması için;
- 500 ml süt
- Yarım su bardağı şeker
- Yarım su bardağı mısır nişastası
- 2 yemek kaşığı kakao
- 130 gr bitter çikolata
- 200 gr oda sıcaklığında bekletilmiş margarin veya tereyağı
Üzeri için;
- 150 gr süt kreması
- 200 gr bitter çikolata
- 25 gr eritilmiş beyaz çikolata
Kenarları için;
- Kavrulmuş fındık kırığı
Çikolatalı Pasta Yapılışı;
- Kremayı hazırlamak için nişasta, kakao, süt, şekeri koyup koyulaşana kadar karıştırarak pişirin.
- Kaynayan karışımı ocaktan alıp içerisine bitter çikolata atın.
- Çikolatayı eritene kadar karıştırın.
- Soğuması için üzerine streç film kapatıp dinlenmeye alın.
- Yumurtaların aklarını ayırıp içerisine tuz ve su ekleyin.
- Mikserin turbo hızında karışımı köpük gibi olana kadar karıştırın.
- Ayırdığınız yumurta sarılarını, vanilyayı ve şekeri ekleyip beyaz krem haline gelene kadar karıştırmaya devam edin. (Ayrı bir Kapta)
- Daha sonra iki karışımı birleştirin.
- Bu aşamadan sonra mikser kullanmayıp spatulayla karıştırma işlemlerinizi yapın.
- Kakao, un, nişasta, yumurtalı karışım ve kabartma tozu bir kapa dökülür. Karıştırılmaya devam edilir.
- Homojen bir karışım olduktan sonra Hamur kelepçeli kaba dökün. (Kap ölçüsü 26 cm olmalıdır.)
- 175 derecelik fansız ayar durumundan olan fırında 25 dakikaya kadar pişirin.
- Sıcak haldeyken üzerine temiz bir bez örtüp dinlenmeye alın.
- Soğutmuş olduğunuz muhallebi karışımını mikserden geçirip oda sıcaklığında beklettiğiniz yağı ilave edin.
- Son bir kez 3 dakika kadar mikserle çırpın.
- Kek hamurunuzu 3 parçaya bölün.
- Kremayı her katına ekleyin.
- Son olarak ganaj yapıp kaplama işlemini sağlayın.
- Üzerine beyaz çikolata eritip süsleyebilirsiniz.
- İçerisine sadece çikolata yemek istemezseniz meyve parçacıkları koyabilirsiniz.
- Bir gece buzdolabında bekleterek servis ediniz.
Çikolatalı Pasta Püf Noktaları:
- Yumurta akının kar gibi olması gerekir.
- Yumurta sarısı ve akını birleştirirken oluşan kar formu bozulmamalıdır.
- Keki fırından alınca dinlendirmelisiniz.
- Muhallebi karışımını topaklanmaması için mikserle karıştırmalısınız.
- Süsleme işleminde hazır pasta süsleri kullanabilirsiniz.
YORUMLAR