Çılbır nasıl yapılır? Yumurta ve yoğurtla yaz günlerinin muhteşem ve basit öğünü olarak karşımıza çıkar. Yumurta ile yapılabilecek en pratik tariflerin arasında yer alan çılbır yapımında önemli püf noktalar bulunur. En lezzetli çılbır tarifi haberimizde.

Çılbır Malzemeler:

1 adet yumurta

2 diş sarımsak

1 kâse yoğurt

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Pul Biber

Çılbır Yapılışı: