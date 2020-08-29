Milli Piyango İdaresi (MPİ) Sayısal Loto çekilişinde önemli bir değişikliğe gitti. Normalde Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişleri artık yapılmayacak. Artık Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü Çılgın Sayısal Loto çekilecek. Çılgın sayısal Loto'da büyük ikramiye 56 Milyon TL olarak belirlendi. İşte noter huzurunda gerçekleştirilen 29 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 29 AĞUSTOS 2020: 1 - 18 - 19 - 85 - 87 - 89 Joker: 13

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