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Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre Hakkari Cilo ve Sat Dağları milli park ilan edildi.

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, Hakkari Cilo ve Sat Dağları ile ilgili karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Hakkari Cilo ve Sat Dağları, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu'nun 3'üncü maddesi gereğince milli park ilan edildi.

3 BİN 400 RAKIMLI

Terörden arındırılan 3 bin 400 rakımlı Cilo Dağlarındaki bazı alanlar ile Sat Buzul Gölleri'nin milli park ilan edilmesi için 2020'nin altıncı ayında çalışma başlatılmıştı. Bölgede onlarca kilise, eskiden yaylacıların koruma amaçlı yaptığı yapılar, dağ silsilesinde Türkiye'nin en yüksek 2 zirvesinin bulunduğu Uludoruk ve 20 bin yıllık buzullar bulunuyor.

Haberi sosyal medya hesabından duyuran Hakkâri Valisi İdris Akbıyık, “Bugünkü Resmi Gazete'de Sayın Cumhurbaşkanımızın kararı ile CİLO VE SAT DAĞLARI Milli Park ilan edilmiştir. Hakkarimize ülkemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.



Buzul (Cilo) ve İkiyaka (Sat) Dağları, Hakkâri il merkezinin doğusunda, kuzeyde Zap Suyu’yla şekillenen, Sümbül (3467m) ve Mere (3200m) zirveleri ile birdenbire yükselen dağ silsilesidir.

Alan kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda kuş uçuşu yaklaşık 60 km uzunluğundadır. Buzul ve İkiyaka dağ silsilesi arasında İnci Çayı’nın geçtiği büyük bir vadi bulunur.

Dağ silsilesi, buzul aktiviteleri ve donma çözülme etkisi ile meydana gelen aşınma, çatlama ve erozyona bağlı olarak çok sarp ve dik bir topografyaya sahiptir. Türkiye’nin en önemli kalıcı buzul alanlarını içerir. Alandaki derin buzul vadiler, morenler ve göller günümüzden 2 milyon yıl önce başlayan buzullaşmanın derin etkilerini gösterir.

Dağın üst kesimleri taşlık alanların yoğun olduğu yüksek dağ çayırlarıyla kaplıdır. Bu alanlar çok sayıda tehlike altındaki bitki türüne ev sahipliği yapar. Daha üst kesimlerde yer yer kalıcı buzullar ve özellikle Sat Dağları’nda yoğunlaşan buzul gölleri bulunur. Güneye bakan alçak vadilerde meşe ormanları ve ceviz toplulukları uzanır.