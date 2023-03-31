GÜNEŞ KREMİ KULLANMAMAK

Güneş hasarı, cilt yaşlanmasının en önemli nedenlerinden biridir. Zararlı UV ışınları hücresel düzeyde yaşlanmaya neden olur ve kollajeni parçalar, bu nedenle her gün güneş kremi sürerek cildinizi güneşten korumanız çok önemlidir.

Çoğu dermatolog, özellikle dışarıda vakit geçiriyorsanız, en düşük 30 SPF kullanmanızı ve birkaç saatte bir yeniden uygulamanızı önerir. UV ışınları bulutlu bir günde bile size zarar verebilir, bu nedenle hava güneşli olmasa bile güneş kremini atlamayın.