Günün Galatasaray haberleri

Transferde stoper ve forvet takviyelerini devre arasına bırakan Galatasaray, bu kez işi erken bitirecek. Chelsea’den ayrılması kesinleşen Cahill ve şu an boşta olan golcü Modeste için elini çabuk tutacak Cim Bom, en kısa zamanda söz kesecek. Belhanda ile yollarını ayıracak olan Galatasaray'ın listesinde sürpriz isimler de var!