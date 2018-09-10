Transferde stoper ve forvet takviyelerini devre arasına bırakan Galatasaray, bu kez işi erken bitirecek. Chelsea’den ayrılması kesinleşen Cahill ve şu an boşta olan golcü Modeste için elini çabuk tutacak Cim Bom, en kısa zamanda söz kesecek. Belhanda ile yollarını ayıracak olan Galatasaray'ın listesinde sürpriz isimler de var!
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Fanatik'in haberine göre; Sezon başında başta Gomis olmak üzere birçok oyuncusuyla yollarını ayırıp kadroda temizlik yapan Galatasaray, transfer döneminde ise eksiklerinin önemli bir bölümünü gideremedi.
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Özellikle stoper ve forvet takviyesinde son güne kadar çalışan Sarı- Kırmızılılar’ın kurmayları, teknik direktör Fatih Terim’in isteklerini yerine getiremedi. Ancak Aslan aynı gecikmeyi devre arası transferinde yaşamamakta kararlı. Bu nedenle de kolların erkenden sıvandığı ortaya çıktı.
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Cim Bom’un hedefi, bu kez transferin sonunu beklemek bir yan, resmi süreç başlamadan aklındaki yıldızlarla söz kesmek. Listedeki isimler ise yakın zamanda gündeme gelen futbolcular...
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Chelsea’yle yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan stoper Cahill ile son anda anlaşma zemini bozulan ve Çin’den ayrıldıktan sonra boşa çıkan golcü Modeste konularında dirsek teması korunacak, hatta ön mukavele imzalanması bile düşünülüyor.
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BELHANDA GİDİYOR
Galatasaray'da geldiği günden bu yana saha içindeki agresif tavırları nedeniyle uyarılan ve geçen sezon 2 kez kırmızı kart gören Younes Belhanda, son olarak Trabzonspor maçındaki hareketiyle sabırları taşırmıştı.
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Faslı yıldız Fatih Terim’den özür dileyip, “Çok pişmanım, bunu yapmamalıydım. Bir daha aynısı olmayacak” demesine rağmen tamamen gözden düştü. Öyle ki Belhanda için devre arasında gelecek transfer tekliflerinin değerlendirilmesine karar verildi.
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Transferin son günlerinde eski kulübü Nice’in kiralamak istediği Belhanda, elde tutulmuştu. Ancak benzer bir önerinin tkerar kulübe ulaşması halinde bu kez tecrübeli futbolcunun gönderileceği öğrenildi.
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MOUKANDJO İDDİASI
Takvim'in haberine göre; Birçok isimle masaya oturmasına rağmen forvet transferi yapamayan ve büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray'da gözler ocak ayına çevrilmiş durumda.
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Sarı-Kırmızılılar'la ilgili dış basın kaynaklı transfer iddialı şimdiden başladı... Fransız basını, kariyerini Çin'de sürdüren Benjamin Moukandjo'nun Galatasaray'dan teklif aldığını yazdı. Bonservisi Jiangsu Suning'ta olan ve Beijing Renhe'de kiralık olarak forma giyen Kamerunlu forvetin sözleşmesi Ocak ayında sona erecek.
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SENEYE SERBEST
Galatasaray'ın Moukandjo'nun menajeriyle temasa geçtiğini yazan Fransız basını, 29 yaşındaki forvetin Jiangsu Suning ile sözleşmesinin de 2019 Haziran'da biteceğini, bu nedenle transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek oldugunu belirtti.
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ÇOK SÜRATLİ
2017'de Lorient'ten 5.5 milyon Euro'ya Jiangsu Suning'e transfer olan Benjamin Moukandjo forvetin yanı sıra her iki kanatta da oynuyor. Sürati ve güçlü fiziği ile tanınıyor.
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FORVET ADAYLARI...
Fotomaç'ın haberine göre; Fatih Terim'in isteği üzerine ara transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Cimbom, Monaco'nun Kolombiyalı golcüsü Falcao'yu öncelikli olarak düşünüyor.
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Galatasaray'ın yine eski gözağrısı olan Marsilya'dan Mitroglou ve Everton'dan Niasse de adaylar arasında.
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Terim'in "12-13 atak oyuncusuyla görüştük" dediği sarı-kırmızılı ekibin listesinde ismi kamuoyuna sızmayan 4-5 golcünün daha bulunduğu belirtildi.
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Yaz transfer döneminde adı birçok kez Galatasaray ile anılan Radamel Falcao, geçen sezon Monaco formasıyla çıktığı 36 karşılaşmada 24 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi. Tecrübeli forvet, bu sezon çıktığı 4 maçta 2 gol attı.
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Geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 30 maça çıkan Kostas Mitroglu 13 gol ve 4 asist kaydetti. Bu sezon Fransa Ligi'nde 3 maça çıkan Yunan golcü, 1 gol attı.
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2013-2014 sezonunda ülkemizde Akhisarspor forması giyen Senegalli golcü Oumar Niasse, geçtiğimiz sezon 27 maçta 12 gol ve 4 asistle oynadı. Niasse, bu sezon Everton formasıyla çıktığı 4 maçta skor üretemedi.
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