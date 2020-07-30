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CİMER'den kurbanlık talep etti, Bakan Pakdemirli kurbanlık gönderdi

Antalya'da hiç kurban kesmeyen 34 yaşındaki Cumhur Atar, CİMER'e yazı yazarak, kurbanlık talep etti. Vatandaşın talebini gören Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ise şahsi hesabından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne para göndererek, kurbanlık alınmasını ve aileye hediye edilmesini söyledi. Kurbanını müdürlükten teslim alan Atar, "Allah nasip ederse ilk kurbanım olacak" dedi

Cumhur Atar
İHA

Muratpaşa ilçesinde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Cumhur Atar (34),hayatı boyunca kurban kesemediği için geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’den kurbanlık hayvan talebinde bulundu. Bakan Pakdemirli, Atar’ın talebini geri çevirmedi ve Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne şahsi hesabından para göndererek, kurbanının temin edilmesini söyledi.

Müdürlük tarafından temin edilen ‘pırlak koyunu’ cinsi kurbanlık, bugün Atar ailesine teslim edildi. Eşi Muradiye (28),oğlu Murat Can (8) ve annesi Hanife Aydoğan (55) ile müdürlüğe gelen Cumhur Atar, kurbanını İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Gökhan Karaca elinden teslim etti.

BAKAN PAKDEMİRLİ GERİ DÖNÜŞ SAĞLADI

Gökhan Karaca, Bakan Pakdemir’i'ye hediyesi için teşekkürlerini sunarak, “Kardeşimiz CİMER üzerinden bakanımıza ulaştı ve şimdiye kadar kurban kesmediğini, bu sene bakanımız vasıtasıyla kesmek istediğini söyledi. Bakanımız da bunu okudu ve bize geri dönüş sağladı. Gönderdiği parayla kurban almamızı istedi. Bizde kurbanı aldık ve teslim ettik. Allah kabul etsin” dedi.

“İLK KURBANIM OLACAK”

Yaklaşık 15 gün önce CİMER’e yazı yazdığını söyleyen Cumhur Atar, “Hiç kurban kesmediğimi söyledim. Bir kurbanlık talep etmiştim. Kendileri de sağ olsun bu istediğimi geri çevirmedi, yardımcı oldu. Allah razı olsun. Allah nasip ederse ilk kurbanım olacak. Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

MÜDÜR KARACA'AN VATANDAŞA BARAM UYARISI

Öte yandan Gökhan Karaca, kentte 175 adet hayvan satış yeri, 470 adet de kesim yeri olduğunu belirterek, bayram boyunca 51 personelin de denetimleri sürdüreceğini kaydetti. Vatandaşlara uyarıda bulunan Müdür Karaca, “Vatandaşlarımızdan ricam, mutlaka kesim yerlerinden randevu alsınlar ve sosyal mesafeye dikkat etsinler. Malum havalarda sıcak, vatandaşlarımız hayvanı kestikten sonra hemen tüketmesinler ve poşete koymasınlar. Bir süre bekletsinler. Daha sonra soğutucuya koysunlar” diye konuştu.

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