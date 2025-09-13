Çin-ABD müzakeresi Madrid'de

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile Çin'in Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng'ın başkanlık ettiği heyetlerin, devam eden ticaret müzakereleri kapsamında gelecek hafta Madrid'de bir araya geleceği bildirildi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Bessent'in 12-18 Eylül'de Birleşik Krallık ve İspanya'yı ziyaret edeceği belirtildi.

Bessent'in Madrid'de bulunduğu sürede İspanyol hükümet yetkilileriyle bir araya gelerek İspanya ile ABD arasındaki ilişkileri ele alacağı belirtilen açıklamada Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng dahil olmak üzere Çin'in üst düzey temsilcileriyle görüşeceği kaydedildi.

Açıklamada, Bessent'in Çinli yetkililerle yapacağı görüşmede TikTok ile hem ABD hem de Çin için tehdit oluşturan kara para aklama ağlarıyla mücadelede işbirliği dahil karşılıklı çıkarları ilgilendiren önemli ulusal güvenlik, ekonomi ve ticaret konularını ele alacağı aktarıldı.

Bessent'in İspanya ziyaretinin ardından Birleşik Krallık'a geçerek Londra'da İngiliz hükümeti ve özel sektör temsilcileriyle temaslarda bulunacağı belirtilen açıklamada, daha sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere Kralı 3. Charles ile Windsor Kalesi'nde gerçekleştireceği resmi devlet ziyaretine katılacağı ifade edildi.

Çin Ticaret Bakanlığı da Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng'ın başkanlığındaki heyetin ABD ile tarife müzakereleri için 14-17 Eylül'de İspanya'ya gideceğini duyurdu. Daha önce Cenevre, Londra ve Stockholm'deki müzakerelerde Çin heyetinde Başbakan Yardımcısı Hı'nın yanı sıra Ticaret Bakanı Vang Vıntao ve Uluslararası Ticaret Temsilcisi Li Çınggang yer almıştı. ABD ile Çin arasındaki tarife restleşmesi ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamıştı. Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı tarifeyi yüzde 145'e, Çin de ABD'ye uyguladığı tarifeyi yüzde 125'e çıkarmıştı. Tırmanan ticari gerilim sonrasında ABD'li ve Çinli yetkililer, 10-11 Mayıs'ta tarife müzakereleri için İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelerek, gümrük vergilerini 90 gün karşılıklı düşürme kararı almıştı. Görüşmenin ardından 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisini 90 gün için yüzde 145'ten 30'a, Çin'in de ABD mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 125'ten 10'a düşürmesi kararlaştırılmıştı.