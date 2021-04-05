Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Çin Büyükelçisi Liu Shaobin: "Hong Kong'u vatanseverler yönetmeli"

Çin Büyükelçisi Liu Shaobin "Hong Kong" hakkında bir makale yazdı. Shaobing, "" Hong Kong'un vatanseverler tarafından yönetilmesi "Hong Kong'u yarın daha iyi bir hale getirecek" ifadelerine yer verdi....

Çin Büyükelçisi Liu Shaobin:

Çin Büyükelçisi Liu Shaobin "Hong Kong" hakkında bir makale yazdı. 11 Mart'ta Çin Ulusal Halk Kongresi, Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nin seçim sisteminin iyileştirilmesini kabul ettiğini kaydeden Shaobin, "Çin Ulusal Halk Kongresi, Hong Kong Özel İdare Bölgesi Temel Yasasının I. ve II. ek maddelerinde yapılan değişiklikleri kabul etti. Bu, Hong Kong Özel İdari Bölgesi yasama çalışmalarındaki reformun başarıyla tamamlandığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Shaobing makalesinde şu ifadelere yer verdi:

"BARİZ BOŞLUKLAR VE EKSİKLİKLER MEVCUTTUR"

Hong Kong'un Çin’e dönüşünden bu yana, Çin hükümeti daima "Bir Ülke, İki Sistem", "Hong Kong, Hong Konglularca yönetilir" ve yüksek derecede özerklik ilkelerine bağlı kalmıştır. Hong Kong'un demokratik gelişiminin desteklenmesi ve yaşayan insanların geniş demokratik haklardan yararlanması sağlanmıştır. Bununla beraber, 2019'da Hong Kong'da meydana gelen "Yönetmelik Değişikliği Olayları"nda, bazı Çin karşıtı ve Hong Kong’u yıkmak isteyen güçler, seçim platformları ve Yasama Konseyi aracılığıyla Çin karşıtı ve yıkıcı faaliyetler gerçekleştirmiş, Hong Kong Yasama Konseyi’ni kontrol atlına almaya çalışmış ve böylece yönetim gücünü ele geçireceklerini sanmışlardır. Gerçekler göstermiştir ki, Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nin seçim sisteminde, Çin karşıtı güçlere Hong Kong'u bozmak için fırsatlar sağlayan ve iyileştirilmesi gereken bariz boşluklar ve eksiklikler mevcuttur. Hong Kong'un istikrarını sağlayacak sistem inşası bir yoldur. Hong Kong'un yönetimi, vatansever Hong Kongluların elinde olmalıdır.

"YABANCI GÜÇLERİN AJANI GİBİ HAREKET EDENLER"

"Hong Kong'u vatanseverler yönetir" makul ve olması gerekendir. Kamu görevlilerinin vatansever olması gerekliliği dünyaca kabul edilen bir gerçektir. Amerika, Birleşik Krallık ve Kanada gibi batılı ülkelerde kamu görevlilerinin, milletvekillerinin siyasi bağlılığın net bir yükümlülüktür. Neredeyse tüm ülkelerde kamu görevi için aday olmuş olan insanların, vatanseverliklerini çeşitli şekillerde göstermeleri kanıtlamaları zorunludur. Ülkesine sadık olmayan ve yabancı güçlerin ajanı olarak hareket eden insanlara hangi ülkesi kendi yerel yönetişimini verir? Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nin seçim sisteminin iyileştirilmesi, sömürgeci İngiliz hükümetinin bıraktığı boşlukları kapatmayı ve "Bir Ülke, İki Sistem"in istikrarını ve gelişimini sağlamayı amaçlamaktadır.

"ADALETİN İNSANLARIN KALBİNDE OLDUĞU KANITLANMIŞTIR"

"Hong Kong'u vatanseverler yönetir" ilkesinin hukukta sağlam temelleri vardır. Hong Kong Özel İdare Bölgesi, Çin'in yerel bir idari bölgesidir. Anayasa ve Hong Kong Temel Yasası'na göre, Merkezi Hükümet, Özel İdare Bölgesi oluşturma hakkına ve seçim sistemi dahil olmak üzere siyasi sistemleri belirleme yetkisine sahiptir. Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nin seçim sisteminin iyileştirilmesi akla, mantığa uygun ve meşrudur. BM İnsan Hakları Konseyi'nin yeni toplanan oturumunda 70'ten fazla ülke Hong Kong konusunda Çin tarafının yaklaşımına destek vermek için ortaklaşa bir konuşma yapmışlardır. Bu, adaletin insanların kalbinde olduğunu kanıtlamıştır.

"HONG KONG'UN İSTİKRAR VE REFAHINA ZARAR VERMEYENLER"

"Hong Kong'u vatanseverler yönetir" demokrasinin sonu değildir. Hong Kong’u bozan Çin karşıtı güçlere göz yummak, Hong Kong'un demokrasisine verilen en büyük zarardır. "Hong Kong'u vatanseverler yönetir", "Hong Kong yönetiminin vatansever Hong Kongluların çoğunlukta olması" politikasının devamı niteliğindedir. Farklı siyasi görüşlere sahip olsalar bile, anavatanın Hong Kong üzerindeki egemenliğini geri almasını kalpten destekleyen ve Hong Kong'un refahına ve istikrarına zarar vermeyen kişiler vatansever sayılır. Merkezi Hükümet, Hong Kong Özel İdare Bölge Hükümeti ile tam olarak istişarelerde bulunmuş, Hong Kong'da her kesimden insanların görüşlerini kapsamlı bir şekilde dinlemiştir. Hong Kong'un koşullarına uygun, toplumunun tüm sınıflarının dengeli katılımını yansıtan ve Hong Kong'un genel çıkarlarını ve halkın genel refahını destekleyen bir demokratik sistemi kademeli olarak geliştirmek için alınan ilgili tedbirler tamamen yasal çerçeve dahilinde olacaktır.

"YALNIZCA GERÇEK YURTSEVERLER HONG KONG'A KATKI SUNABİLİR"

"Hong Kong'u vatanseverler yönetir", Hong Kong'un refahı ve istikrarı için bir garantidir. Çin karşıtı güçler sözde "demokrasi ve insan haklarını" halkın sağlığı ve iyiliğinin önüne koymaktadırlar, sadece zarar vermekte ve hiçbir katkıda bulunmamaktadırlar. Hong Kong'a yaptırım uygulanması için yabancı güçlerle işbirliği yaparak kendi siyasi çıkarları için Hong Kong'un çıkarlarını feda etmekten tereddüt etmemektedirler. Yalnızca gerçek yurtseverler Hong Kong'un refah ve istikrarına değer verecek ve "Bir Ülke, İki Sistem" politikasını tam ve doğru bir şekilde uygulayabilecek, merkezi hükümetin genel kontrol gücünün korunmasını yüksek derecede özerkliğin savunmasıyla birleştirebilecek, Hong Kong’u Çin’in kalkınmasına daha iyi entegre ederek kendisinin daha iyi gelişmesini sağlayabilecektir.

"DOĞUNUN MÜCEVHERLERİ"NİN DAHA İYİ KORUNACAĞINA İNANIYORUZ"

Sadece "Hong Kong'un vatanseverler tarafından yönetilmesi" sağlanarak Hong Kong'un düzeni ve güvenliği garanti edilebilir. Hong Kong daha iyi ve müreffeh bir toplum olacaktır. Bu reform aynı zamanda Hong Kong ve uluslararası toplum arasındaki değişim ve işbirliği atmosferini en elverişli hale getirecek ve yabancı yatırımcılar için daha istikrarlı ve güvenilir bir iş ortamı yaratacak ve böylece ilgili taraflarının çıkarları daha iyi korunacaktır. “Doğunun Mücevherleri” olan Hong Kong'un güzelliği ve muhteşemliğinin daha iyi korunacağına inanıyoruz.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İSYAN! Son dakika: ABD'de St. Louis cezaevinde mahkumlar ikinci kez isyan çıkardı! - Haberler
DÜNYAABD'de cezaevinde ikinci isyan!
SON DAKİKA: Kremlin'den Ukrayna'ya yaptırım açıklaması - Haberler
DÜNYAKremlin'den Ukrayna'ya yaptırım açıklaması
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ürdün Kralı ile görüştü! - Haberler
DÜNYACumhurbaşkanı Erdoğan Ürdün Kralı ile görüştü!
SON DAKİKA: Ev hapsine alınan eski Ürdün Veliaht Prensi Hamza: Emirlere uymayacağım! - Haberler
DÜNYAPrens Hamza: Emirlere uymayacağım!
SON DAKİKA: Üçüncü kez hakim karşısına çıkan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun pozuna tepki yağdı! - Haberler
DÜNYANetanyahu'nun pozuna tepki yağdı!
SON DAKİKA: ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türk-Amerikan ilişkilerini değerlendirdi!
DÜNYAJeffrey Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirdi!
SON DAKİKA: Ünlü basketbolcu Pierce’ın korona partisi! Partide dikkat çeken Türk detayı! - Haberler
DÜNYAÜnlü basketbolcu Pierce'ın korona partisi!
SON DAKİKA: Alman halkı, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in aşı vaadine inanmıyor - Haberler
DÜNYAAlman halkı, Merkel'in aşı vaadine inanmıyor
REKOR! Son dakika: Hindistan'da bir günde 100 binden fazla koronavirüs vakası tespit edildi! - Haberler
DÜNYAHindistan'da vaka sayısında rekor!
SON DAKİKA: Endonezya'da sel felaketi: Ölü sayısı artıyor! - Haberler
DÜNYAEndonezya'da sel felaketi: Ölü sayısı artıyor!