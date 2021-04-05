Çin Büyükelçisi Liu Shaobin "Hong Kong" hakkında bir makale yazdı. 11 Mart'ta Çin Ulusal Halk Kongresi, Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nin seçim sisteminin iyileştirilmesini kabul ettiğini kaydeden Shaobin, "Çin Ulusal Halk Kongresi, Hong Kong Özel İdare Bölgesi Temel Yasasının I. ve II. ek maddelerinde yapılan değişiklikleri kabul etti. Bu, Hong Kong Özel İdari Bölgesi yasama çalışmalarındaki reformun başarıyla tamamlandığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Shaobing makalesinde şu ifadelere yer verdi:

"BARİZ BOŞLUKLAR VE EKSİKLİKLER MEVCUTTUR"

Hong Kong'un Çin’e dönüşünden bu yana, Çin hükümeti daima "Bir Ülke, İki Sistem", "Hong Kong, Hong Konglularca yönetilir" ve yüksek derecede özerklik ilkelerine bağlı kalmıştır. Hong Kong'un demokratik gelişiminin desteklenmesi ve yaşayan insanların geniş demokratik haklardan yararlanması sağlanmıştır. Bununla beraber, 2019'da Hong Kong'da meydana gelen "Yönetmelik Değişikliği Olayları"nda, bazı Çin karşıtı ve Hong Kong’u yıkmak isteyen güçler, seçim platformları ve Yasama Konseyi aracılığıyla Çin karşıtı ve yıkıcı faaliyetler gerçekleştirmiş, Hong Kong Yasama Konseyi’ni kontrol atlına almaya çalışmış ve böylece yönetim gücünü ele geçireceklerini sanmışlardır. Gerçekler göstermiştir ki, Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nin seçim sisteminde, Çin karşıtı güçlere Hong Kong'u bozmak için fırsatlar sağlayan ve iyileştirilmesi gereken bariz boşluklar ve eksiklikler mevcuttur. Hong Kong'un istikrarını sağlayacak sistem inşası bir yoldur. Hong Kong'un yönetimi, vatansever Hong Kongluların elinde olmalıdır.

"YABANCI GÜÇLERİN AJANI GİBİ HAREKET EDENLER"

"Hong Kong'u vatanseverler yönetir" makul ve olması gerekendir. Kamu görevlilerinin vatansever olması gerekliliği dünyaca kabul edilen bir gerçektir. Amerika, Birleşik Krallık ve Kanada gibi batılı ülkelerde kamu görevlilerinin, milletvekillerinin siyasi bağlılığın net bir yükümlülüktür. Neredeyse tüm ülkelerde kamu görevi için aday olmuş olan insanların, vatanseverliklerini çeşitli şekillerde göstermeleri kanıtlamaları zorunludur. Ülkesine sadık olmayan ve yabancı güçlerin ajanı olarak hareket eden insanlara hangi ülkesi kendi yerel yönetişimini verir? Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nin seçim sisteminin iyileştirilmesi, sömürgeci İngiliz hükümetinin bıraktığı boşlukları kapatmayı ve "Bir Ülke, İki Sistem"in istikrarını ve gelişimini sağlamayı amaçlamaktadır.

"ADALETİN İNSANLARIN KALBİNDE OLDUĞU KANITLANMIŞTIR"

"Hong Kong'u vatanseverler yönetir" ilkesinin hukukta sağlam temelleri vardır. Hong Kong Özel İdare Bölgesi, Çin'in yerel bir idari bölgesidir. Anayasa ve Hong Kong Temel Yasası'na göre, Merkezi Hükümet, Özel İdare Bölgesi oluşturma hakkına ve seçim sistemi dahil olmak üzere siyasi sistemleri belirleme yetkisine sahiptir. Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nin seçim sisteminin iyileştirilmesi akla, mantığa uygun ve meşrudur. BM İnsan Hakları Konseyi'nin yeni toplanan oturumunda 70'ten fazla ülke Hong Kong konusunda Çin tarafının yaklaşımına destek vermek için ortaklaşa bir konuşma yapmışlardır. Bu, adaletin insanların kalbinde olduğunu kanıtlamıştır.

"HONG KONG'UN İSTİKRAR VE REFAHINA ZARAR VERMEYENLER"

"Hong Kong'u vatanseverler yönetir" demokrasinin sonu değildir. Hong Kong’u bozan Çin karşıtı güçlere göz yummak, Hong Kong'un demokrasisine verilen en büyük zarardır. "Hong Kong'u vatanseverler yönetir", "Hong Kong yönetiminin vatansever Hong Kongluların çoğunlukta olması" politikasının devamı niteliğindedir. Farklı siyasi görüşlere sahip olsalar bile, anavatanın Hong Kong üzerindeki egemenliğini geri almasını kalpten destekleyen ve Hong Kong'un refahına ve istikrarına zarar vermeyen kişiler vatansever sayılır. Merkezi Hükümet, Hong Kong Özel İdare Bölge Hükümeti ile tam olarak istişarelerde bulunmuş, Hong Kong'da her kesimden insanların görüşlerini kapsamlı bir şekilde dinlemiştir. Hong Kong'un koşullarına uygun, toplumunun tüm sınıflarının dengeli katılımını yansıtan ve Hong Kong'un genel çıkarlarını ve halkın genel refahını destekleyen bir demokratik sistemi kademeli olarak geliştirmek için alınan ilgili tedbirler tamamen yasal çerçeve dahilinde olacaktır.

"YALNIZCA GERÇEK YURTSEVERLER HONG KONG'A KATKI SUNABİLİR"

"Hong Kong'u vatanseverler yönetir", Hong Kong'un refahı ve istikrarı için bir garantidir. Çin karşıtı güçler sözde "demokrasi ve insan haklarını" halkın sağlığı ve iyiliğinin önüne koymaktadırlar, sadece zarar vermekte ve hiçbir katkıda bulunmamaktadırlar. Hong Kong'a yaptırım uygulanması için yabancı güçlerle işbirliği yaparak kendi siyasi çıkarları için Hong Kong'un çıkarlarını feda etmekten tereddüt etmemektedirler. Yalnızca gerçek yurtseverler Hong Kong'un refah ve istikrarına değer verecek ve "Bir Ülke, İki Sistem" politikasını tam ve doğru bir şekilde uygulayabilecek, merkezi hükümetin genel kontrol gücünün korunmasını yüksek derecede özerkliğin savunmasıyla birleştirebilecek, Hong Kong’u Çin’in kalkınmasına daha iyi entegre ederek kendisinin daha iyi gelişmesini sağlayabilecektir.

"DOĞUNUN MÜCEVHERLERİ"NİN DAHA İYİ KORUNACAĞINA İNANIYORUZ"

Sadece "Hong Kong'un vatanseverler tarafından yönetilmesi" sağlanarak Hong Kong'un düzeni ve güvenliği garanti edilebilir. Hong Kong daha iyi ve müreffeh bir toplum olacaktır. Bu reform aynı zamanda Hong Kong ve uluslararası toplum arasındaki değişim ve işbirliği atmosferini en elverişli hale getirecek ve yabancı yatırımcılar için daha istikrarlı ve güvenilir bir iş ortamı yaratacak ve böylece ilgili taraflarının çıkarları daha iyi korunacaktır. “Doğunun Mücevherleri” olan Hong Kong'un güzelliği ve muhteşemliğinin daha iyi korunacağına inanıyoruz.