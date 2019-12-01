Çin'de yeni cep telefonu satın alan müşterilere cihazlarını yüz tanıma özelliğiyle kaydettirmeleri zorunlu hale getiriliyor. Pekin yönetiminin Eylül ayında açıkladığı yeni düzenleme bugün yürürlüğe girdi.

Çin hükümeti, bu düzenlemeyle vatandaşların internetteki 'meşru haklarını ve çıkarlarını korumayı' amaçladığını savunuyor.

Dünyanın en kalabalık ülkesinin sokaklarında, yüz tanıma özelliği güvenlik kameralarında kullanılıyor. Ülke çağında yaklaşık 170 milyon güvenlik kamerası bulunuyor.

Yeni yönetmelik ne getiriyor?

Çin'de yeni telefon hattı ya da data tarifesi satın alanların fotoğrafları ve kimlik karlarıyla birlikte kayıt olmaları zorunluydu.

Yeni yönetmelikle birlikte, yüz tanıma için müşterilerin yüzlerinin taranması da mecburi hale getiriliyor.

Bu yönetmelikle birlikte anonim kimliklerle internet kullanmanın engellenmesi planlanıyor.

Ülkede 2017 yılında da internette yayımlanacak içeriklerin gerçek kimliklerle yayımlanması zorunlu hale getirilmişti. Yüz taramayla mobil tarife kaydı ise Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın, ülkedeki tüm mobil internet kullanıcılarının kimliğine ve internetteki aktivitelerine erişim olanağı tanıyor.

"Hükümetin korkusunun kaynağı ne ki?"

Oxfor Üniverstesi'nden Araştırma Görevlisi Jeffrey Ding, Çin hükümetinin ülkedeki internet kullanıcılarını yakından takip etmek için böyle bir adım attığını savunurken, "Bu, herkesi takibe almak için merkezi bir hamle" yorumunu yaptı.

Ülkedeki internet kullanıcılarını bazıları da yeni yönetmelikten kaygılı. Çin'in popüler sosyla medya platformu Sina Weibo'daki bir kullanıcı, "İnsanlar daha yakından takip edilecek. Hükümetin korkusunun kaynağı ne ki?" diye sordu.

Başka bir kullanıcı ise Çin yönetiminin kişisel verilerle ilgili hakları ihlal ettiğini savunarak, "İleride hırsızlar sadece adınızı soyadınızı değil, yüzünüzü de görecek" öngörüsünde bulundu.

Ancak Sina Weibo'daki yorumlarda bunun ülkedeki 'teknolojini gelişimi'nin bir sonucu olduğunu dile getirenler de oldu.

Ülkedeki bir sonraki adım ise 'sosyal kredi' sistemi olacak. bu sistemler vatandaşların kamu içindeki tüm davranışları puanlanarak tek bir veritabanında toplanacak.

2020'de tüm Çin halkının 'sosyal puanları'nın ulusal veritabanına işlenmesi ve bu verilerle hükümetin her bir vatandaşla ilgili bir 'sicil kaydına' erişiminin sağlanması hedefleniyor.