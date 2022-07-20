Çin'de yetkililer karantina otelindeki kişilerin evine girdi 0:00 / 0:00

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Çin'in Guangzhou şehrindeki yetkililer, karantina oteline götürülen 84 kişinin evlerine izinsiz bir şekilde girerek "yakın temaslı" kişileri aradı, yetkililer olayın ardından özür diledi.

Guardian'da yer alan habere göre, Çin'in Guangzhou şehrinde koronavirüs sebebiyle karantina otelinde tutulan 84 kişinin evlerine izinsiz bir şekilde girildi. Yetkililer, saklanan yakın temaslı kişilerin olup olmadığına baktıklarını söyledi.

Tepkiler üzerine, Guangzhou'nun Liwan bölge yönetimi özür diledi. Evlere izinsiz şekilde giren yetkililer ile ilgili işlem yapılacağı belirtildi.

SIFIR VAKA STRATEJİSİ

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Kovid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Önlemler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açmıştı.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.