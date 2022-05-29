Şanghay'daki kısıtlamaların da kademeli olarak hafifletilmesiyle, Çin en kötü salgın dalgasının bittiğini sinyalini verdi. Şanghaylı yetkililer, bazı bölgelerde halen vakaların bulunduğunu ancak kontrol edebilir ölçüde olduğunu söyledi.