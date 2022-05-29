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Çin'de koronavirüs alarmı verilmişti: Pekin yeniden açıldı

Çin'in başkenti Pekin'de artan koronavirüs vakaları sebebiyle uygulanan kısıtlamalar kaldırılmaya başlandı. Şehirde uzun süre sonra metro istasyonlarında ve alışveriş merkezlerinde kalabalık oluştu.

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HABERTURK.COM / Reuters
  • 01
    Çin'de koronavirüs alarmı verilmişti: Pekin yeniden açıldı

    Artan koronavirüs vakaları sebebiyle bir süredir kısıtlamaların uygulandığı Çin'in başkenti Pekin'de hayat normale dönemeye başladı.

     

     
  • 02
    Çin'de koronavirüs alarmı verilmişti: Pekin yeniden açıldı

    Şehirdeki metro istasyonlarının ve alışveriş merkezlerinin uzun süre sonra kalabalık olduğu görüldü.

     

     
  • 03
    Çin'de koronavirüs alarmı verilmişti: Pekin yeniden açıldı

    Şanghay'daki kısıtlamaların da kademeli olarak hafifletilmesiyle, Çin en kötü salgın dalgasının bittiğini sinyalini verdi. Şanghaylı yetkililer, bazı bölgelerde halen vakaların bulunduğunu ancak kontrol edebilir ölçüde olduğunu söyledi.

     

     
  • 04
    Çin'de koronavirüs alarmı verilmişti: Pekin yeniden açıldı

    Çin'in "sıfır vaka" stratejisi kapsamındaki karantina uygulaması ve diğer kısıtlamalar, vatandaşları hayal kırıklığına uğratmıştı.

     

     
  • 05
    Çin'de koronavirüs alarmı verilmişti: Pekin yeniden açıldı

    Pekin'de mağazaların yanı sıra, parklar, spor salonları ve sinemaların da kapasitelerinin yüzde 50 oranında yeniden açılmasına izin verildi. Ancak restoranlar halen sadece paket servis yapıyor.

     

     
  • 06
    Çin'de koronavirüs alarmı verilmişti: Pekin yeniden açıldı

    Şanghay'da yeni vaka sayıları düşmüş olsa bile, vatandaşlar yalnızca özel geçişlerle ve sınırlı bir süre için dışarı çıkabiliyor.

     

     
  • 07
    Çin'de koronavirüs alarmı verilmişti: Pekin yeniden açıldı

    Çin cumartesi günü 293 yeni vaka bildirdi; bu vakaların 122'si Şanghay'da, 21'i ise Pekin'de kaydedildi.
  • 08
    Çin'de koronavirüs alarmı verilmişti: Pekin yeniden açıldı
  • 09
    Çin'de koronavirüs alarmı verilmişti: Pekin yeniden açıldı

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