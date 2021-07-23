Çin'de sel ve heyelan: Yıkılan binadan bebeğini kurtaran anne hayatını kaybetti

Çin'de Henan eyaletine yağan rekor yağışlar çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Yıkılan bir binadan 4 aylık bebeğini güçlükle çıkaran bir anne, enkaz altından kurtarılamadı.

Toprak kayması nedeniyle yıkılan binada 24 saat enkaz altında kalan anne ve bebeğini kurtarmak için yoğun bir çaba sarf edildi.

Annenin, kurtarma ekiplerine bebeğini teslim ettiği anlar internette milyonlarca kişiye ulaştı. Ancak annesi, kurtardığı bebeği kadar şanslı değildi.

Southern Metropolis Daily gazetesine konuşan aile üyesi Zhao, "Bebeğin sesini duydum. Tam o sırada kurtarma ekipleri yetişerek bebeği çıkarmaya girişti. Bebek, annesi tarafından daha yüksek bir noktaya çıkarılmıştı" diye anlatıyor.

Ekipler 4 aylık bebeği hastaneye yetiştirdiler. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Annenin cansız bedeni ise Perşembe günü bulundu. Kurtarma ekipleri, annenin bebeğini yukarı kaldırdığı sırada yaşamını yitirdiğini tahmin ediyor.

Yerel basın anne ve bebeğinin ismine haberlerde yer vermedi.

Henan eyaletinde etkili olan şiddetli yağış, birçok yerleşim yerinde afete neden oldu. Şimdiye kadar en az 33 kişi yaşamını yitirdi. 200 bin kişi evlerinden tahliye edildi.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1418182823698223109?s=20

Köyleri birbirine bağlayan köprüler ve yolların da heyelandan zarar görmesi, kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı. Bölgede yaşlı nüfusun yoğunlukta olması, sel felaketinden zarar gören kişi sayısını artıran etkenlerden birisi.

Zhengzhou'da en az 12 kişi sel nedeniyle yaşamını yitirdi. Zhengzhou şehrinde ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Ne kadar kişinin mahsur kaldığı da bilinmiyor.

94 milyon insanın yaşadığı Henan eyaletinde en üst düzey uyarı seviyesine geçildi.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1417839303095431170?s=20

Eyalette bulunan bir barajın da yıkılma tehlikesinde olduğu ve ordunun yükselme nedeniyle bölgeye gönderildiği bildiriliyor.

Çin'de yaygın olarak kullanılan bir sosyal medya uygulaması olan Weibo'ya yazan Xiaopei isimli kişi, "Su göğsüme kadar ulaştı. Artık konuşamıyorum" mesajını paylaştı.

İtfaiye daha sonra bu kişinin kurtarıldığını duyurdu.

Wang Guirong isimli 56 yaşındaki bir kişi, "Hep Zhengzhou'da yaşadım. Hayatımda bugünkü kadar çok yağmur görmedim" dedi.

Zhengzhou'ya üç günde yağan yağmurun bir yıla eşit olduğu belirtiliyor.