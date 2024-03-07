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        Haberler Dünya Çin'den yapay zekada işbirliği çağrısı: "Uzun çitlerle çevrili küçük bahçeler inşa etmeyin"

        Çin'den yapay zekada işbirliği çağrısı: "Uzun çitlerle çevrili küçük bahçeler inşa etmeyin"

        Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, yapay zekada ülkelerin işbirliği yapması gerektiğini savundu. Bakan Vang, teknoloji paylaşımı için Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na karar tasarısı önereceklerini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 07.03.2024 - 12:41 Güncelleme: 07.03.2024 - 14:08
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        Çin'den yapay zekada işbirliği çağrısı
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        Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, yapay zeka alanında uluslararası işbirliği çağrısı yaptı.

        Çin Ulusal Halk Kongresi'nin yıllık genel kurulu kapsamında başkent Pekin'de bugün düzenlenen basın toplantısında konuşan Vang, yapay zeka alanında "uzun çitlerle çevrili küçük bahçeler inşa edilmemesini" istedi.

        Dışişleri Bakanı bu tür bariyerlerin, ülkelerin teknolojik gelişimini engelleyebileceğini savundu.

        Pekin'in yapay zekada diğer ülkelerle işbirliğine açık olduğunu vurgulayan 70 yaşındaki siyasetçi, gelişmiş ülkelerin bu alanda birlikte çalışmasının önemli olduğunu söyledi.

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        Vang'a göre Çin, yapay zekanın iyilik için kullanılmasını, bu alanda güvenliği ve adaleti sağlamayı amaçlıyor.

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        Dışişleri Bakanı ayrıca teknoloji paylaşımının teşvik etmek ve yapay zeka alanında ülkeler arasındaki farkı kapatmak için Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na karar tasarısı önereceklerini açıkladı.

        "GAZZE'DEKİ İNSANİ KRİZİN ÖNLENEMEMESİ, UYGARLIĞIN UTANCIDIR"

        Konuşmasında İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşanan insani krize de değinen Vang, bölgede halihazırda 100 binden fazla sivilin hayatını kaybettiğini ya da yaralandığını belirtti. Çinli Bakan sözlerini şöyle sürdürdü:

        "21. yüzyılda bu insani krizin önlememesi, insanlığın trajedisi ve uygarlığın utancıdır. Hiçbir şey bu çatışmanın uzatılmasını veya sivil nüfusun öldürülmesini meşrulaştıramaz."

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        Vang, uluslararası toplumun acil ateşkes ilanı için harekete geçmesi, insani yardımı güvenceye almayı ahlaki zorunluluk olarak görmesi gerektiğini belirterek, "Gazze'deki insanların da bu dünyada yaşamaya hakkı var. Kadınlar ve çocuklar, aileleriyle birlikte güvende olmayı hak ediyor. Tüm rehineler serbest bırakılmalı, sivillere zarar veren tüm eylemlere son verilmeli" diye konuştu.

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        "TARİHSEL HAKSIZLIK, NESİLDEN NESLE DÜZELTİLMEDEN DEVAM EDEMEZ"

        Gazze'deki facianın dünya için yeni bir uyarı olduğuna işaret eden Vang, "Filistin topraklarının uzun süren işgali, artık görmezden gelinemeyecek bir durum. Filistin halkının yıllardır süren bağımsız devlet özlemi, artık göz ardı edilmemeli. Filistinlilere yönelik tarihsel haksızlık, nesilden nesle düzeltilmeden devam edemez" değerlendirmesinde bulundu.

        Vang, iki devletli çözümün, fasit çatışma döngüsünü kırmanın, aşırılıkçı ideolojilerin beslendiği zemini ortadan kaldırmanın ve Ortadoğu'da kalıcı barışı sağlamanın yegane yolu olduğunu vurguladı.

        Çin'in Filistin halkının meşru ulusal haklarını yeniden kazanmaya yönelik haklı davasını desteklediğini dile getiren Vang, iki devletli çözüm için takvimi ve yol haritasını belirlemek üzere yetkili ve kapsayıcı uluslararası barış konferansı toplanması çağrısını yineledi.

        Vang, Çin'in Filistin'in BM'ye tam üyeliğini desteklediğini vurgulayarak, "Güvenlik Konseyinin belirli üyelerini" bu konuda engel çıkarmamaya davet etti.

        Çin'in barış için uluslararası toplumla çalışmayı sürdüreceğini kaydeden Vang, "Filistin'le İsrail, en kısa sürede iki devlet olarak barış içinde bir arada yaşama hedefi doğrultusunda müzakereleri sürdürmeli, Arap ve Yahudi halkları uyum içinde birlikte var olmalı" dedi.

        *Haberin görselleri Associated Press ve Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

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        #çin
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