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        Haberler Dünya Çin hükümeti çocukların telefon kullanma süresini iki saate düşürüyor

        Çin hükümeti çocukların telefon kullanma süresini iki saate düşürüyor

        Çocukların giderek internette daha fazla aktif rol alması, dünya çapında birçok tartışmaya yol açıyor. Bu kapsamda bir hamle Çin'den geldi. Yeni yasanın onaylanması halinde çocuklar, en fazla iki saat telefon kullanabilecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2023 - 15:10
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        Çin, 18 yaş altındaki çocukların akıllı telefon kullanımına sınırlama getiriyor. Yasanın yürürlüğe konmasının ardından çocuklar günde en fazla iki saat telefon kullanabilecek.

        Sadece bu da değil. Yasa aynı zamanda çocukların saat 22.00 ile 06.00 arasında mobil cihazlardan internete erişimini de yasaklayacak.

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        Çin Siber Uzay İdaresi (CAC), cep telefonlarının ve satın alınan uygulamaların yaşa bağlı olarak kullanım sınırlaması getirilmesini öneriyor.

        Önerinin kabul görmesi halinde 16-18 yaş aralığındaki çocuklar günde iki saat, 16 yaşından küçükler günde bir saat, 8 yaşından küçük çocuklar için ise sadece 8 dakikalık ekran izni olacak.

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        Çocuklarda internet kullanımı hâlâ fazlasıyla tartışılan bir konu. Yapılan araştırmalar tek bir kamuyou oluşturmak için kesin veriler sağlayamıyor. Ancak elimizde olan bazı verileri inceleyebiliriz.

        Örneğin; UNICEF 2017 yılında "Dünya Çocuklarının Durumu" isimli bir rapor yayınladı ve dünya çapında çevrim içi olan her üç kişiden birisinin 18 yaş altı olduğunu ortaya koydu.

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        Başka bir örnek olarak; Birleşik Krallık onaylı Ofcom kurumunun 2017 yılına dair başka bir raporu ebeveynlerin, çocukların ekran süresini kontrol etmede zorlandığını ifade ediyor.

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        Oxford Üniversitesi ve Cardiff Üniversitesi 2017 yılında 20 bin ebeveyn üzerinde bir çalışma yaptı. Ekip, küçük çocuklar için önerilen günlük 1-2 saat ekran süresini ele aldı. Bu ekran süresine uyan 2 ila 5 yaş arasındaki çocuklar analiz edildi.

        Bir ay boyunca bu ilişki; bakıcıya bağlanma, duygusal dayanıklılık üzerindeki etki, merak ve olumlu etki açısından ölçüldü. Ancak iki durum arasında bir bağlantı bulunamadı.

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        Oxford İnternet Enstitüsü'nden baş yazar Dr. Andrew Pryzbylski şunları söyledi: "Birlikte ele alındığında, bulgularımız, dijital ekran kullanımının küçük çocukların psikolojik sağlığı için tek başına kötü olduğu teorisi için çok az destek olduğunu veya hiç destek olmadığını gösteriyor."

        Kaynak: Mashable, The Guardian, Oxford Üniversitesi

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