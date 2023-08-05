Çin hükümeti çocukların telefon kullanma süresini iki saate düşürüyor

Sadece bu da değil. Yasa aynı zamanda çocukların saat 22.00 ile 06.00 arasında mobil cihazlardan internete erişimini de yasaklayacak.

Önerinin kabul görmesi halinde 16-18 yaş aralığındaki çocuklar günde iki saat, 16 yaşından küçükler günde bir saat, 8 yaşından küçük çocuklar için ise sadece 8 dakikalık ekran izni olacak.

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Çocuklarda internet kullanımı hâlâ fazlasıyla tartışılan bir konu. Yapılan araştırmalar tek bir kamuyou oluşturmak için kesin veriler sağlayamıyor. Ancak elimizde olan bazı verileri inceleyebiliriz.

Örneğin; UNICEF 2017 yılında "Dünya Çocuklarının Durumu" isimli bir rapor yayınladı ve dünya çapında çevrim içi olan her üç kişiden birisinin 18 yaş altı olduğunu ortaya koydu.