Çin ile Tayvan'ın askeri güçleri

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Asya turu kapsamında Tayvan'ı ziyaret edeceğine ilişkin söylentiler, ABD-Çin ilişkilerinde gerilime sebep olmuştu.
Pelosi, Tayvan ziyaretini resmi programa dahil etmese de uçağı 2 Ağustos Salı günü Taiepi'ye iniş gerçekleştirmişti.
Pelosi ziyareti sonrası Tayvan'a destek mesajı verdi ve kaleme aldığı makalede "Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) hızlanan saldırganlığı karşısında, kongre heyetimizin ziyareti, ABD'nin demokratik ortağı olan Tayvan'ın kendisini ve özgürlüğünü savunurken yanında durduğunun açık bir ifadesi olarak görülmelidir" ifadelerini kullandı.
PELOSİ'NİN ZİYARETİ SEVİNÇLE KARŞILANMIŞTI
Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen ziyaret sonrası açıklamasında ülkesine yönelik askeri tehdidin arttığını ancak Çin karşısında geri adım atmayacaklarını söyledi.
Pelosi'ye Tayvan'a verdiği destek için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tsai, "Meclis Başkanı Pelosi'nin Tayvan'la uzun ve derinden örülmüş bağları var. Sayın Meclis Başkanı, size minnettarlığımı sunmalıyım" ifadelerini kullandı.
ÇİN'DEN ASKERİ TATBİKAT KARARI
Pelosi'nin ziyareti sürerken, Çin Dışişleri Bakanı Yi, "Pekin'i rahatsız edenler cezalandırılacak. Bu tam bir komedi. ABD, sözde 'demokrasi' tanımı altında Çin'in egemenliğini ihlal ediyor" dedi.
Çin'in resmi Xinhua haber ajansı ise Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) 4-7 Ağustos'ta Tayvan'ı çevreleyen 6 farklı bölgede bir dizi askeri tatbikat yapacağını duyurdu.
ÇİN İLE TAYVAN'IN ASKERİ GÜÇLERİ
Çin'in Tayvan'ın çevresinde askeri tatbikat yapma kararı da ülkelerin askeri güçlerini bir kez daha akıllara getirdi.
İşte Global Fire Power'ın verilerine göre Çin ve Tayvan'ın askeri güçleri...
MEVCUT İNSAN GÜCÜ
Çin: 754,864,769
Tayvan: 12,257,469
ASKERLİĞE ELVERİŞLİLİK
Çin: 619.268.690
Tayvan: 1.060.742
AKTİF PERSONEL
Çin: 2.000.000 kişi
Tayvan: 170.000 kişi
TOPLAM HAVA GÜCÜ
Çin: 3.285 adet
Tayvan: 741 adet
SAVAŞ UÇAĞI
Çin: 1.200
Tayvan: 288
HELİKOPTER
Çin: 912
Tayvan: 208
TANK GÜCÜ
Çin: 5.250 adet
Tayvan: 1.100 adet
ZIRHLI ARAÇLAR
Çin: 35.000 adet
Tayvan: 3.472 adet
ROKETATAR
Çin: 3.160
Tayvan: 115
DENİZ FİLO GÜCÜ
Çin: 777 adet
Tayvan: 117 adet
DENİZALTILAR
Çin: 79 adet
Tayvan: 4 adet
DESTROYERLER
Çin: 41 adet
Tayvan: 4 adet
FIRKATEYN
Çin: 49 adet
Tayvan: 22 adet
KORVET
Çin: 70 adet
Tayvan: 2 adet
LİMAN VE TERMİNALLER
Çin: 22
Tayvan: 6
SAVUNMA BÜTÇESİ
Çin: 230 Milyar Dolar
Tayvan: 16 Milyar 800 Milyon Dolar
* Haberdeki görseller Associated Press'ten servis edilmiştir.
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