Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.759,42 %-0,46
        DOLAR 46,4457 %0,00
        EURO 53,1976 %-0,03
        GRAM ALTIN 6.203,33 %-1,33
        FAİZ 41,12 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 96,73 %-1,46
        BITCOIN 62.726,00 %-0,46
        GBP/TRY 61,3175 %-0,02
        EUR/USD 1,1447 %-0,10
        BRENT 80,17 %0,40
        ÇEYREK ALTIN 10.142,97 %-1,33
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çin menşeli etil asetat ithalatına damping soruşturması

        Çin menşeli etil asetat ithalatına damping soruşturması

        Çin menşeli "etil asetat" ithalatına yönelik damping soruşturması açılmasına karar verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 10:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Çin menşeli etil asetat ithalatına damping soruşturması

        Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Tebliğle, yerli üretici Adokim Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin başvurusuna istinaden söz konusu ürüne yönelik damping soruşturmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

        Buna göre yapılan inceleme sonucu soruşturmaya ilişkin yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından Çin menşeli "etil asetat" ithalatına yönelik damping soruşturması açılmasına karar verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı

        İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütle bağlantılı olduğu ve geçmiş dönemde örgüt mensubu olarak faaliyet gösteren El Kaide yanlısı sosyal medyada paylaşımlarda bulunan 15 şüpheli yakalandı (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Film gibi operasyon! İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kurtarıldı
        Film gibi operasyon! İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kurtarıldı
        3 avukatın da olduğu 32 şüpheliye adli işlem
        3 avukatın da olduğu 32 şüpheliye adli işlem
        Adalar Belediyesi'ne operasyon: 41 gözaltı
        Adalar Belediyesi'ne operasyon: 41 gözaltı
        Milliler galibiyet için sahaya çıkıyor!
        Milliler galibiyet için sahaya çıkıyor!
        Ölü ve yaralılar var.... Bir arı neden oldu!
        Ölü ve yaralılar var.... Bir arı neden oldu!
        Benfica'dan Mauro Icardi'ye kanca!
        Benfica'dan Mauro Icardi'ye kanca!
        İran Savaşı'nın ek maliyeti: 80 milyar dolar
        İran Savaşı'nın ek maliyeti: 80 milyar dolar
        Altın 3 haftadır kaybettiriyor
        Altın 3 haftadır kaybettiriyor
        ABD-İran arasındaki İsviçre zirvesi ertelendi
        ABD-İran arasındaki İsviçre zirvesi ertelendi
        İkinci kez evleniyor
        İkinci kez evleniyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bodrum'da yeni yaşını kutladı
        Bodrum'da yeni yaşını kutladı
        96 yılda sadece 8 ülke şampiyon olabildi!
        96 yılda sadece 8 ülke şampiyon olabildi!
        Ocak alevinin rengi sandığımızdan daha önemliymiş!
        Ocak alevinin rengi sandığımızdan daha önemliymiş!
        Meteoroloji saat verip uyardı... 6 bölgede sağanak! 15 kent için 'sarı' alarm
        Meteoroloji saat verip uyardı... 6 bölgede sağanak! 15 kent için 'sarı' alarm
        Yanlış doldurulan akaryakıtın zararını kim öder?
        Yanlış doldurulan akaryakıtın zararını kim öder?
        Kanada'dan Katar'a farklı tarife: 6-0
        Kanada'dan Katar'a farklı tarife: 6-0
        İSO 500'de otomotiv yükselişi
        İSO 500'de otomotiv yükselişi
        İşten anlaşmalı ayrılırken dikkat!
        İşten anlaşmalı ayrılırken dikkat!
        Kralı canlandırma adına büyük adım
        Kralı canlandırma adına büyük adım