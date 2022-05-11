Çin, Tayvan’ı ele geçirecek mi? ABD'den yeni rapor 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines "Bölgeyi etkili bir şekilde alabilmek için çok çalıştıklarını ve Çin'in Tayvan’a müdahale etmek için ordusuyla ilgili çalışmalarını hızlandırdığını düşünüyoruz. Ordularını Tayvan'ı alabilecekleri bir konuma getirdiler" dedi.

CIA Direktörü Bill Burns ise Ukrayna’daki savaşın Çin’in hesaplarını değiştirdiğini öne sürdü ve "Devlet Başkanı Xi’nin Tayvan'da kontrolü ele geçirme kararlılığını erozyona uğrattığını düşünmüyorum ancak bunun nasıl ve ne zaman konusunda Ukrayna üzerinden çeşitli düzenlemeler yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

ÇİN- TAYVAN ANLAŞMAZLIĞI

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim, Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Tayvan'ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunuyor. Çin, boğaz ve çevresindeki askeri varlığının yanı sıra Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.