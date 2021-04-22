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Çin ülke çapında 200 milyon dozdan fazla Covid-19 aşısı uyguladığını açıkladı

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu yetkilisi Li Dachuan tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin'de sağlık çalışanların aşılanma oranı yüzde 80'i geçti ve ülke çapında 200 milyondan fazla Covid-19 aşısı yapıldı.

Çin ülke çapında 200 milyon dozdan fazla Covid-19 aşısı uyguladığını açıkladı
HABERTURK.COM

Çin ulusal haber ajansı Xinhua’da yer alan habere göre Çin'de sağlık çalışanlarının aşılanma oranı yüzde 80'i geçti ülke çapında ise 200 milyon dozdan fazla Covid-19 aşısı uygulandı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, aşıların yerel yerleşimlere dağıtımında ikinci doz talebini dikkate aldığını belirtti. Mi özellikle yerel yönetimlerden insanların, ilk dozdan sekiz hafta sonra ikinci dozu olabilmelerini sağlamak konusunda aşı dağıtımı ve tedariğinde titiz davranmaya dikkat çekti.

Dünya çapında 5,26 milyon yeni vakanın olduğuna dikkat çeken Feng, en yüksek haftalık artışla birlikte yeni varyantların ortaya çıktığını belirtti. Yetkili açıklamasında, Çin’in yurt dışından gelen ve ülke içinde yeniden fazlalaşan vakaları önlemekte zorluk yaşadığını ifade etti.

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