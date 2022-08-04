"Çin ziyaretin bedelini Tayvan'a ödetecek" 0:00 / 0:00

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi ABD ile Çin arasındaki tansiyonu yükseltti. Ziyaretin ardından Çin Savunma Bakanlığı Tayvan çevresinde askeri tatbikata başlarken, Çin'e ait 27 savaş uçağı Tayvan'ın hava sahasına girdi. Pelosi'nin ABD'nin üç numaralı ismi olduğuna dikkat çeken Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar, "ABD'de Başkan Biden'ın bilgisi ya da onayı olmadan bu ziyaretin gerçekleşmiş olduğunu düşünmüyorum" dedi.

"BEDELİ TAYVAN ÖDEYECEK"

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar tarafından olumlu karşılandığını ifade eden Çınar, "Çin bu ziyaretin bedelini Tayvan'a ödetecek. Bazı Tayvan ürünlerine yasaklama getirdi, Tayvan çevresinde askeri tatbikatlarına başlayan Çin'e ait 27 savaş uçağı Tayvan'ın hava sahasına girdi. Çin, Tayvan'ı köşeye sıkıştıracak" dedi.

"ÇİN BATI İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR RAKİP"

Haziran ayı sonundaki son NATO Liderler Zirvesi'nde kabul edilen Stratejik Konsept belgesinde Çin'in ilk kez tehdit olarak yer aldığını hatırlatan Ali Çınar, "Bundan sonra NATO toplantı ve bildirilerinde Çin'e karşı daha sert mesajlar göreceğiz. Rusya'dan sonra artık Çin de bu bildirilerde tehdit hatta düşman olarak algılanıyor" şeklinde konuştu.

Çınar, "Sadece askeri anlamda değil teknoloji ve ticaret gibi birçok alanda Çin, Batı için çok büyük bir rakip" dedi. Ali Çınar, "ABD Çin'i köşeye sıkıştırmaya çalışacak ancak ABD-Çin arasında yıllık 600 milyar doların üzerinde ticaret hacmi var. Dolayısıyla Çin ile büyük boyutta bir kriz ya da kaos olacağını tahmin etmiyorum" ifadelerini kullandı.

ABD'DE GÖZLER ERDOĞAN-PUTIN GÖRÜŞMESİNDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in 5 Ağustos Cuma günü Soçi'de gerçekleşecek görüşmesinin Washington DC'de yakinen takip edildiğini belirten Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar, "İki liderin ilişkisi dikkatle ve şüpheyle takip ediliyor. Türkiye'nin Rusya ile hangi alanlarda anlaşma yapacağı, bunun NATO ve ABD'ye nasıl bir etkisinin olacağı takip ediliyor" dedi. Türkiye'nin tahıl koridoru anlaşmasındaki öncülüğünün ABD'de olumlu karşılandığını ifade eden Çınar "Biden yönetimi Türkiye'ye bu konudaki liderliğinden dolayı teşekkür ediyor. Bu bağlamda Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna'yı aynı masada bir araya getirmek için girdiği diplomatik çabaları da Washington DC'de yakinen takip ediliyor" şeklinde konuştu.