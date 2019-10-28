Savunması şok etti

Maltepe'de, aynı iş yerinde çalıştığı kadını silahla vurarak öldüren, ardından da intihara teşebbüs eden sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Zeynel Akbaş ile ölen Fatma Şengül'ün çocukları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmayı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi de izledi.

Sanık Zeynel Akbaş savunmasına, "Öncelikle mahkemenizi saygıyla selamlıyorum bu olaydan dolayı üzgünüm. Üzgün ve pişman olduğumdan dolayı kendime ateş ettim." diyerek başladı.

Akbaş, "Olay günü kahvaltılık bir şeyler almak için markete gidecektim. Fatma hanıma selam verecektim. O, 'senin suratını görmek istemiyorum' dedi. Kendimi kaybettim. 2 dakika konuşma oldu. Sonra ateş ettim. Kendisi beni hor gördü. Yüksek tansiyon hastası olduğum için kendimi kaybettim. Bana 'Senin iğrenç yüzünü görmek istemiyorum.' diyordu. İş yerinde yemekte karşısına oturduğum zaman 'Sen mi geldin karşıma?' diyordu. Aşağılıyordu. Aynı iş yerinde ben barmen olarak, o da çay ocağında çalışıyordu." diye konuştu.

MAHKEME BAŞKANI: "SENDE BAŞKA BİR ŞEY VAR"

Bu sırada Mahkeme Başkanı Adem Kahriman, "Kadının sana sataşma derdi neydi, sen kadını taciz mi ettin? diye sorduğu sanık Akbaş, Fatma Şengül'ü taciz etmediğini, maktulün kendisinin üzerine çok geldiğini ileri sürdü.

Fatma Şengül'ün kendisini küçümsediği için rahatsızlık duyduğunu söylemesi üzerine araya giren Mahkeme Başkanı Kahriman, "Rahatsızlığı olan insan işverene şikayet eder. Ama sen tabancanda 11 fişekle gitmişsin. Bu kadar seni heyheylendiren neydi? Rahatsızlık değil senin ki, sende başka bir şey var." ifadesini kullandı.

Bunun üzerine söz alan sanık Akbaş, "Bana 'Salakça şeyler yapıyorsun.' dedi. 'Bak benim yaşım var, bana böyle şeyler söyleme.' diyordum. 'Üstün başın pasaklı.' diyordu. 'Bana aval aval bakma.' diyordu. Beni hor gördü. Tansiyonum olmasaydı bilincim yerinde olurdu, yapmazdım." dedi.

"ANNEMLE YAŞAYAMADIKLARIMA PİŞMANIM"

Fatma Şengül'ün kızı Açelya Şengül de, "Annem 6 aydır bu adamı bana şikayet ediyordu. 'Kendisi kovdurmaya çalışıyor, bütün iş yükü bana kalıyor.' diyordu. Benim annem kanser tedavisi gördüğü sırada bile çok neşeliydi. Ama son bir haftadır ruh gibiydi. Olay anında yanında değildim. 2 el silah sesi duydum. Dışarı çıktım annem 5 yerinden kurşunlanmıştı. Benim annem orada gözlerimin önünde can verdi." şeklinde konuştu.

Oğlu Koray Şengül de olay sabahı işe gitmesi için annesini uyandırdığını belirterek, şunları söyledi:

"Annem kanser hastası olduğu için saçları yumuşamıştı. Annemi saçlarından öperek uyandırmayı çok seviyordum. O gün annem çıktı kapıdan, ardından silah sesi geldi. Yalın ayak dışarı koştum. Annemin başından yaralandığını gördüm ama ne olduğunu anlamadım. Annemin kurşunla yaralanabileceğini düşünmedim çünkü benim annem örgü, folklor kursuna giden, torununa bakan kendi halinde birisiydi. Kim niye vursun ki annemi diye düşündüm. Bu adam sadece annemi öldürmedi, içimizdeki keşkeleri de öldürdü. Annemle yaşayamadıklarıma pişmanım. Erken çıksaydım belki ben de vurulurdum ama annemi kaybetmezdik."

MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşmada daha sonra Cumhuriyet Savcısı Semih Duman, esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Sanık Akbaş ile ölen Fatma Şengül'ün aynı iş yerinde çalışmalarından dolayı tanışıklıklarının olduğu belirtilen mütalaada, olay günü sanığın yanına aldığı silahla Şengül'ü işe gitmek için kullandığı caddede beklediği, ardından da yanına giderek silahıyla 4 el ateş ederek öldürdüğü anlatıldı.

Mütalaada, sanık Akbaş'ın Şengül'ün kendisine hakaret ettiği, kendisini küçük gördüğü şeklindeki beyanlarının tanık beyanları tarafından doğrulanmadığı vurgulanarak, sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatına esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarını hazırlaması için süre verilmesine karar verdi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

DURUŞMA BİTİMİNDE AÇIKLAMA

Duruşmanın ardından adliye önünde toplanan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kadın Meclisleri üyesi bir grup kadın, "Fatma Şengül için adalet" yazılı pankart açtı.

Burada açıklama yapan Fatma Şengül'ün babası İmdat Işık, "Bu bir cinayet. Tasarlanmış cinayet. Durduğu yerde bir insan bana hakaret etti diye, ben kalkıp da bir karıncayı incitmedim. Sanık yalan söylüyor. Ben adalete güveniyorum." dedi.

Fatma Şengül'ün ailesinin avukatı Aylin Mert ise kadın cinayetleri dosyasında katillerin çok alışılagelmiş ifadeleri olduğunu belirterek, "Pişmanım deyip haksız tahrik indirimlerinden faydalanmak gayesindeler. Bugün de Fatma Şengül'ü vuran sanık bizi şaşırtmadı. Pişman olduğunu söyledi. Hasta olduğunu öne sürdü. 'Hastalığın neydi?' dedik. Yüksek tansiyon hastası olduğu için kafasının yerinde olmadığını, bunun etkisinde olarak cinayeti işlediğini söyledi." ifadelerini kullandı.

Açıklama sırasında, duruşmayı izlemeye gelen Fatma Şengül'ün bazı yakınları ise baygınlık geçirdi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Zeynel Akbaş'ın 30 Mart'ta Maltepe'de Fatma Şengül'ü (49) silahla vurarak ölümüne neden olduğu, ardından da aynı silahla intihara teşebbüs ettiği anlatılıyor.

İddianamede, sanık Akbaş'ın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.