Kocaeli'nin İzmit ilçesi Körfez Mahallesi'nde bulunan bir otelde arkadaşları ile yemek yedikten sonra saat 02.30'da dışarı çıkan Erkan Katmış (38),A.Ş. isimli şüpheli tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekiplerince aranan A.Ş. adlı cinayet şüphelisi, polise giderek teslim oldu.

ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ SERBEST

İHA'da yer alan habere göre olayda E.F.Ş. ve A.B. isimli şüpheliler de polis ekiplerince gözaltına alındı. Sorguları tamamlandıktan sonra sabah erken saatlerde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden A.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.F.Ş ile A.B. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

TUVALET TARTIŞMASI CİNAYETİ

Öte yandan, tutuklanan A.Ş.'nin, Erkan Katmış'ı kız arkadaşının olduğu bayanlar tuvaletine yanlışlıkla girmesi sonucu çıkan tartışma sonrasında öldürdüğünü iddia ettiği öğrenildi.