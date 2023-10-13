Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar, Biden'ın açıklamalarını değerlendirdi

Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar, ABD Başkanı Joe Biden'ın son açıklamalarını değerlendi. Çınar şunları aktardı:

Başkan Biden konuşmasının başında önemli bir açıklamada bulundu. Biden yönetimi İsrail'e desteğiz diyordu. Biden'ın bugünkü açıklamasında "Filistinlilerin çoğunluğunun Hamas'la ilgisi olmadığını gözardı edemeyiz" dedi. Bugüne kadar Biden'dan böyle açıklama görmedik. İsrail'e yavaş yavaş frene bas olarak algılanabilir. Blinken da 'siviller hedef alınmamalı' açıklamasında bulunmuştu. Hem Biden'dan hem Blinken'dan böyle açıklamalar gelmesi önemli. Bu açıklama ilk diyebiliriz. Şimdiye kadar Biden yönetiminden çok sert açıklamalar geliyor. Savunma Bakanı Austin 'şu an tarafsız olma zamanı değildir' demişti. BM'den ve genel sekreterden ciddi tepkiler gelmeye başladı. Biden yönetimi bir şekilde siviller konusuna değinmesi gerekiyordu. Bugün de değindiğini söyleyebilirim.

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KARA OPERASYONU OLACAĞI GÖRÜLÜYOR

ABD'nin Harward dahil birçok üniversitesinde Hamas değil ama Filistin'e destek gösterileri oluyor. Toplumun bir kesiminde Filistin ve sivil kayıplarla ilgili sesin yavaş yavaş çıktığını görüyoruz. Bu da konuşulan konular arasında. ABD'nin askeri mühimmat sevkiyatları devam ediyor. Savunma Bakanı'nın İsrail'de olması da önemli. Ancak 'sivillere zarar vermeyin' açıklamaları geliyor. Kara operasyonunun belli bölgelerde olacağı görülüyor.

Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir