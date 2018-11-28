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"Çingene Kızı" mozaiğinin parçaları Gaziantep'e ulaştı

ABD'den dün Türkiye'ye getirilen "Çingene Kızı" mozaiğinin 1960'lı yıllarda yurt dışına kaçırılan parçaları, THY'ye ait tarifeli uçakla Gaziantep'e ulaştı. Parçalar uçağın kargo bölümünden özenle indirildi.

28.11.2018 - 16:37 | Güncelleme: AA

ABD'nin Bowling Green Devlet Üniversitesi'nden alınarak Türkiye'ye getirilen ve sis nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda bekletilen "Çingene Kızı" mozaiğinin parçaları, Gaziantep'e ulaştı.Kültür ve Turizm Bakanlığı ile üniversite arasında daha önce imzalanan anlaşma uyarınca, 21 Kasım'da törenle Türk görevlilere teslim edilen Zeugma mozaiklerine ait 12 parça, ABD'nin Şikago kentinden THY'ye ait uçakla dün akşam saatlerinde İstanbul'a getirildi.

Atatürk Havalimanı'ndan tarifeli uçakla Gaziantep'e gönderilmesi planlanan mozaikler, Gaziantep Havalimanı'nda etkili olan sis nedeniyle uçak seferlerinin iptal edilmesi üzerine gece THY Kargo Şefliğinde bekletildi.

Tarifeli uçakla saat 15.30'da kente getirilen sandıklar içerisindeki mozaikler, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk ile Müze Müdürü Emine Öztürk tarafından karşılandı.Fatma Şahin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, çok mutlu, heyecanlı ve gururlu olduklarını belirtti.Hasretin bittiğini dile getiren Şahin, "Çingene Kızı ailesine kavuşuyor. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza, bize bu duyguyu yaşatan bütün bakanlarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.Şahin, eserlerin Gaziantep'e getirilmesindeki iki önemli husustan birinin hukuki boyut, diğerinin ise lobi faaliyeti olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:"Ama en önemli kısmı lobi kısmıydı. İşin birebir takip edilmesiydi. ABD'nin Ohio eyaletindeki Bowling Green Eyalet Üniversitesi'nde, sayın Cumhurbakanımızla birlikte Amerika gezimizde, siz üniversitesiniz dünyaya örnek olun dedik, dünyanın en güzel eserinin, roma döneminin en güzel eserlerinin anavatına dönmesine siz destek olun ki dünyaya bunun kanıtlanabileceğini gösterelim dedik ve teklifimizi kabul eden üniversite rektörüne ve yönetim kurula çok teşekkür ediyorum.Bu eserlerin emanetçisi ve taşıyıcısı olduklarını ifade eden Şahin, Bize düşen şey bu eserlerin kendi anavatına dönmesini sağlamaktı bugün bunu başardık.

Zeugma kazı başkanı Kutalmış hoca, bilimsel bir çalışma kapsamında kültür bakanlığımız personeliyle birlikte yerine yerleştireceğiz. 8 Aralık’ta Kültür Bakanının katılımıyla lansmanını yapacağız.Büyük bir dikkat ve özenle kargo bölümünden indirilerek araçlara yüklenen mozaik parçaları polis eskortu eşliğinde, sergilenecekleri Zeugma Mozaik Müzesine götürüldü.Eserler, önümüzdeki günlerde "Çingene Kızı"nın yakınlarında oluşturulmaya başlanan geçici alanda görülebilecek, daha sonra ise kalıcı yerlerine yerleştirilecek.Çingene Kızı mozaiğinin bordüründen çalınan eserler arasında, satir, pan ve maenad maskesi vile çeşitli kuş türlerinin figürleri gibi 12 parça bulunuyor.

1965'TEN BERİ ABD'DEYDİ

1960'lı yıllarda Nizip ilçesine 10 kilometre mesafedeki Belkıs Mahallesi yakınlarındaki Fırat Nehri kıyısında bulunan Zeugma Ören Yeri'ndeki kaçak kazılarda yurt dışına çıkarılan, 1965'te Bowling Green Devlet Üniversitesi'nce 35 bin dolar karşılığında Peter Marks isimli sanat tacirinden satın alınan Zeugma mozaikleri, o tarihten bu yana üniversitedeki Wolfe Sanat Merkezi girişinde üzeri cam panel içinde döşenmiş vaziyette sergileniyordu. Eserlerin Türkiye'ye getirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ABD'nin Bowling Green Eyalet Üniversitesi arasında yaklaşık 5 ay önce protokol imzalanarak çalışmalara başlanmıştı.

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