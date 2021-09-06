Leyla ile Mecnun'un yönetmeni olarak tanınan Onur Ünlü'nün yönettiği Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filminin senaryosu Kerem Deren ve Pınar Bulut'a ait. 2017 yılında seyirciyle buluşan Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filmi, Cingöz Recai karakterinin 3. sinema uyarlamasıdır.
CİNGÖZ RECAİ: BİR EFSANENİN DÖNÜŞÜ FİLMİ KONUSU NE?
Cingöz Recai yıllar sonra yeni bir soygun için ekibiyle sahalara döner. Ama bu soygunu kendi ekibiyle yapmayacaktır. Karanlık bir çeteye dahil olur ve bir teknoloji dehasının evini soymak için kılıktan kılığa, oyundan oyuna geçerek, kimsenin bilmediği gerçek hedefine yaklaşmaya başlar. Yıllardır aradığı, kişisel bir kin güttüğü Hayalet, artık ona nefesi kadar yakındır. Tabii ki başının belası Baş Komiser Mehmet Rıza da peşindedir.
Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filminin çekimleri İstanbul’da ve Rusya’nın St. Petersburg şehrinde gerçekleşti.
CİNGÖZ RECAİ: BİR EFSANENİN DÖNÜŞÜ OYUNCULARI KİM?
Kenan İmirzalıoğlu - Cingöz Recai
Haluk Bilginer - Mehmet Rıza
Meryem Uzerli - Göze
Musa Uzunlar - Hayalet
Fatih Artman - Eren
Algı Eke - Hülya
Ushan Çakır - Arsen
Selim Bayraktar - Adil
Hakan Boyav - Ayıboğan
Serkan Keskin - Sadri
Meriç Aral - Filiz
Boran Kuzum - Cüneyt
Günay Karacaoğlu - Adile
Deniz Hamzaoğlu - Yadigar
Eser Eyüboğlu - Fikret
Kenan Ece - Recai'nin babası
Arsal Mazmanoğlu - Cavit
Erşan Utku Ölmez - Ömer
Laçin Ceylan
İcmal Aktuna
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